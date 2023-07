Jak dbać o zdrowie?

1. Regenerujący sen



Sen jest niezwykle ważny dla Twojego zdrowia. Dowiedziono, że osoby, które śpią mniej niż 7 godzin dziennie są o 41% bardziej zagrożone otyłością. Niewystarczająca ilość snu pogarsza też koncentrację czy wydolność fizyczną i zwiększa ryzyko nadciśnienia. A to tylko kilka problemów z całej długiej listy. Dlatego widzisz, jak wysypianie się jest niezwykle ważne dla zachowania dobrego zdrowia. Powinno się spać pomiędzy 7 a 9 godzin dziennie. Staraj się trzymać tych liczb jak najczęściej.

2. Uzdrawiający sport

Sport pozwala Ci zadbać o zdrowie serca, reguluje poziom cukru we krwi, wpływa korzystnie na hormony, a także na Twój nastrój. Według niektórych sport to najważniejszy element w zachowaniu zdrowia na jak najdłużej. Nie musisz jednak przebiegać maratonów czy ćwiczyć 7 dni w tygodniu na siłowni, aby poprawić swoje zdrowie. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dorośli powinni spędzać na średnio intensywnej aktywności fizycznej od 2,5 do 5 godzin tygodniowo. W to wlicza się spacer o bardziej intensywnym tempie czy jazda na rowerze.

3. Właściwa dieta

Tak naprawdę dla każdego inna dieta będzie tą idealną, ale istnieje kilka pewnych elementów, które zdecydowanie zapewnią Ci lepsze zdrowie.

Ograniczaj w diecie tłuszcze nasycone, bo u wielu osób mogą zwiększać ryzyko chorób serca. Zastąp je olejami, a zwłaszcza oliwą z oliwek. Jedz dużo warzyw i owoców, nie zapominaj też jednak o źródłach białka. Bardzo ważne jest też picie dużej ilości płynów. Oprócz wody dobrze nawadniają też: zielona herbata oraz napary roślinne i soki, najlepiej bez cukru.

4. Czas na relaks

Ograniczenie stresu jest równie ważne dla zdrowia całego organizmu jak dieta czy sen. Ciągłe napięcie powoduje podwyższenie poziomu hormonów stresu, w tym kortyzolu, które mogą zaburzać działanie tarczycy czy negatywnie odbijać się na zdrowiu. Ciągły stres sprzyja wielu chorobom, w tym cywilizacyjnym. Dlatego niezwykle ważne jest relaksowanie się. Rób to, co sprawia Ci przyjemność i Cię odpręża. Obniżać poziom stresu skutecznie pomagają joga, medytacja czy ćwiczenia oddechowe.

5. Dbaj o poziom cukru

Wahania cukru czy insulinooporność mogą odbijać się na zdrowiu całego organizmu. Aby nie doprowadzić do ich rozwoju, dbaj o stały poziom cukru we krwi. Unikaj jedzenia potraw, które powodują gwałtowne skoki cukru. Należą do nich słodycze, przetworzone jedzenie czy białe pieczywo, makarony. Zastąp je razowymi wyrobami i unikaj słodyczy w dużej ilości.

6. Wzmocnij mikroflorę jelit

W jelitach znajduje się centrum dowodzenia Twojego organizmu. Zasiedlają je bakterie probiotyczne, które wspierają Twoją ogólną kondycję. . Dlatego ważne jest ich wspieranie. Możesz to robić, jedząc potrawy lub przyjmując suplementy bogate w bakterie probiotyczne, takie jak suplement diety Multilac kapsułki. Probiotyki naturalnie znajdują się w kiszonkach, kimchi, kefirze, kombuchy i fermentowanych przetworach sojowych. Wybierając suplement diety możesz zdecydować się na probiotyk dla dorosłych albo preparat, który łączy probiotyk oraz prebiotyk, który wspiera namnażanie się bakterii probiotycznych w jelitach, taki jak Multilac synbiotyk.

Synbiotyk może mieć szanse zadziałać lepiej niż tradycyjny probiotyk. Wybierając suplement pamiętaj, aby zdecydować się na taki, który zawiera przebadane szczepy bakterii probiotycznych o udowodnionym działaniu, taki jak Multilac kapsułki. Najlepiej, aby również tak jak Multilac, probiotyk zawierał kilka różnych szczepów bakterii, bo wtedy może lepiej dopasować się do Twojego mikrobiomu. Multilac kapsułki ma aż 9 szczepów bakterii probiotycznych. Dobrze też, aby takiego preparatu nie trzeba było przechowywać w lodówce, dzięki czemu nie straci swoich właściwości w transporcie czy w trakcie podróży.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych