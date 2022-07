Jak dobrać odpowiedni gorset? Na co zwrócić uwagę?

Przedmiot pożądania o złej sławie

Jeśli gorset nie kojarzy ci się z seksowną bielizną, a raczej z przedmiotem tortur – pora na zmiany! Ten rodzaj bielizny jest znany już od średniowiecza. Im bliżej XX wieku, tym ciaśniej je zawiązywano, by jeszcze bardziej podkreślić talię osy. Wiązało się to z problemami zdrowotnymi, szczególnie u młodych dziewcząt, którym wciąż kształtowały się kości.

Niedługo później nadszedł czas emancypacji kobiet – w latach 20. nosiły one praktyczniejsze i szybsze do założenia biustonosze. Na powrót gorsetów do mody trzeba było czekać prawie 60 lat. Do łask wróciły dzięki Jean-Paulowi Gaultierowi – projektantowi, szyjącemu stroje m.in. na trasy koncertowe Madonny.

Najpopularniejsze rodzaje gorsetów

Wraz z biegiem lat doczekaliśmy się różnych typów gorsetów – od ozdobnych, noszonych jako kusząca bielizna, po sportowe, które zakłada się podczas treningu siłowego, by nie przeciążać kręgosłupa. Część sprawdza się jako element stylizacji na randkę, inne spiszą się w stroju ślubnym. Choć są różnorodne, jak pozostałe części bieliźnianej garderoby, ich najważniejszą funkcją pozostaje oczywiście eksponowanie kobiecych kształtów – modelują je nie tylko fasony z pionowymi fiszbinami.

Gorsety mogą mieć miękkie lub usztywniane miseczki, które podtrzymują i podnoszą biust. Ten rodzaj nazywamy overbust. Jeśli nie zależy ci na podkreśleniu piersi, możesz wybrać model midbust (kończący się w połowie piersi i lekko podtrzymujący) lub underbust (bez miseczek, kończący się pod biustem).

Do wyboru masz także gorsety różnej długości – te dłuższe sięgają za pępek, a nawet do bioder. Warto o tym pomyśleć pod kątem wzrostu, dlatego że niskim kobietom bardziej będą pasować raczej krótkie modele. Równie ważną kwestią jest zapięcie. Gorsety najczęściej są sznurowane, zapinane na rzepy, haftki metalowe lub plastikowe.

Jak dobrać gorset?

Zanim zaczniesz poszukiwania gorsetu, przydadzą ci się dokładne pomiary ciała. W tym przypadku najważniejszymi parametrami będą:

obwód biustu i pod biustem,

obwód talii,

długość tułowia i szerokość bioder (jeśli szukasz długiego gorsetu).

Jeżeli zamierzasz wybrać model z miseczkami, dobierz rozmiar w ten sam sposób jak wtedy, gdy szukasz biustonosza.

Obalmy także najpopularniejszy mit: gorset nie powinien powodować dyskomfortu! Powstrzymaj więc pokusę kupowania zbyt małego gorsetu. Będzie cię uciskał, a skóra będzie się z niego nieestetycznie wylewać. Za duży gorset również nie spełni swojego zadania – w takim przypadku może się przydać chyba tylko jako element stylizacji zakładany na ubranie.

