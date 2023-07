Jak dobrać odpowiednią siatkę budowlaną do konkretnych prac budowlanych?

Dlaczego stosuje się siatki budowlane ?

Założenie odpowiedniej siatki ochronnej podczas wykonywania prac budowlanych jest koniecznością, a nawet wymogiem prawnym. Wszystkie prace odbywające się na wysokości powyżej 1 metra od gruntu zobowiązują wykonawców/inwestorów do przestrzegania odpowiednich zasad.

Jednym z najlepszych rozwiązań jest siatka budowlana, ponieważ chroni ona zarówno pracowników, jak i przechodniów czy wykorzystywane materiały. Ma wiele zalet oraz możliwości zastosowania. Dlatego bez trudu taką siatkę można dostosować do konkretnych prac budowlanych.

Wśród głównych zalet ochronnych siatek można wyróżnić:

zabezpieczenie placu budowy przed spadającymi narzędziami lub gruzem,

ochrona pracowników przed upadkiem z wysokości,

zabezpieczenie elewacji budynków i remontowanych powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi,

wyciszenie i zacienienie placu budowy.

Jak widać, siatka zabezpieczająca budowlana jest istotnym środkiem ochronnym w miejscu pracy. Jak jednak dopasować ją do konkretnego zlecenia?

Siatki budowlane do różnych zastosowań

Wiadomo już, że siatka ochronna jest potrzebna na placu budowy. Jednak nie każda sprawdzi się do wszystkich zadań. Inny produkt będzie odpowiedni do ochrony rusztowania, a inny do ogrodzenia placu.