Jak działa kredyt konsolidacyjny? Poradnik dla osób spłacających wiele rat

Warunki kredytów konsolidacyjnych

Przykrych konsekwencji wystąpienia zaległości w spłatach można uniknąć dzięki połączeniu wszystkich rat w jedną. Kredyt konsolidacyjny to często najkorzystniejsza forma spłaty zobowiązań dla osób, które mają ich na tyle dużo, że boją się o nich zapomnieć. Co więcej, dzięki zebraniu wszystkich spłat dużo prościej planować codzienne wydatki. Często zdarza się, że wysokość kilku rat się zmienia, a co za tym idzie, nagle suma do wydania na inne potrzeby znacznie się zmniejsza. Dużo łatwiej zarządzać domowym budżetem, gdy zostaje tylko jedna spłata.

Podobnie jak inne produkty finansowe (kredyty i pożyczki gotówkowe oraz ratalne), konsolidacje dostępne są na różnych warunkach. Wybór najkorzystniejszej oferty trzeba więc poprzedzić dokładnym sprawdzeniem każdej z nich. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z porównywarki kredytów konsolidacyjnych Bankier SMART. Dzięki niej, bez wychodzenia z domu i żmudnego przeszukiwania witryn banków, można zestawić ze sobą wiele propozycji ogólnopolskich instytucji.

Co ważne, są one zaprezentowane w taki sposób, by odnalezienie najważniejszych informacji było jak najłatwiejsze. W panelu z ofertą każdego banku da się sprawdzić następujące elementy oferty:

maksymalną kwotę, jaką może przyznać bank;

oprocentowanie za obsługę kredytu;

czas trwania umowy;

całkowita suma (czyli kapitał razem z odsetkami) do zwrócenia;

średnia wysokość raty;

prowizje i marże, jeśli takie bank uwzględnia.

Kredytobiorcy zainteresowani konsolidacją wierzytelności mogą, ale nie muszą otrzymać warunki widoczne w porównywarce. Zależy to od aspektów, których nie jest w stanie uwzględnić żaden agregator ofert. Kluczowy wpływ na propozycję doradcy kredytowego ma sytuacja finansowa wnioskodawcy. Na podstawie czynników takich jak rodzaj i długość umowy, wysokość zarobków, liczba zobowiązań do spłaty, dotychczasowa historia kredytowa i innych otrzymuje się decyzję o możliwości podpisania umowy. Jeśli jest pozytywna, klient dowiaduje się o ostatecznych warunkach propozycji banku.

Kredyt konsolidacyjny – zmiana banku

Czasem obecne warunki kredytu konsolidacyjnego okazują się mniej korzystne, niż początkowo się wydawały. Zdarza się też, że pogarszająca się sytuacja materialna zmusza niektóre osoby do renegocjowania umowy. Jeśli próby porozumienia się z dotychczasowym bankiem nie przyniosły rezultatów, można spróbować przenieść wierzytelność do konkurencji. Trzeba jednak pamiętać, że na taką operację musi zgodzić się przede wszystkim obecny bank. Zawsze jest ona obwarowana obostrzeniami takimi jak czas trwania umowy oraz terminowość spłaty. Kredyt konsolidacyjny można przenieść dopiero po upłynięciu wyznaczonego okresu, czyli np. 6 lub 12 miesięcy. Przez ten czas wszystkie raty powinny być płacone na czas.

Przestrzeganie harmonogramu spłaty ma kluczowe znaczenie także dla nowego banku. Żaden nie zgodzi się podpisać umowy z osobą, która miała z tym trudności. Jeśli jednak nie ma wątpliwości co do rzetelności klienta, można rozpocząć procedurę przenoszenia kredytu. Z nowego banku otrzymuje się pieniądze na pokrycie straty dla poprzedniego, jaką jest utrata kredytobiorcy. Nie zawsze tak się dzieje, bo czasem zamiast tego obie instytucje rozliczają się między sobą. Podpisuje się też nową umowę. Do jej zawarcia są potrzebne określone dokumenty, w tym pismo zawarte z poprzednim bankiem, zaświadczenie o osiąganych zarobkach oraz dowód osobisty.

Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innej placówki pozwala zmniejszyć comiesięczne wydatki na raty. Oprócz tego można dodatkowo zyskać. By zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania ze swoich usług, instytucje finansowe tworzą promocyjne oferty. Dzięki temu można otrzymać np. wyjątkowo korzystne oprocentowanie na kilka pierwszych miesięcy spłat (a co za tym idzie – niższe raty) lub premię pieniężną do wydania na dowolny cel. Warto jednak mieć na uwadze, że takie bonusy to nic więcej niż dodatki. Jeśli odpowiadają one oczekiwaniom kredytobiorcy, jak najbardziej warto skorzystać z oferty z promocyjnymi profitami. Najważniejsze są jednak nie one, ale podstawowe warunki umowy.

Inne sposoby spłaty wielu kredytów

Sytuacja każdego dłużnika jest odmienna ze względu na różne możliwości finansowe, a w związku z tym przeniesienie kredytu może nie być dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji najlepiej umówić się na wizytę z doradcą kredytowym, który wskaże najlepsze wyjście. Osoby, które mogą sobie na to pozwolić, mają możliwość nadpłacania konsolidacji. Dzięki temu raty z czasem staną się coraz niższe.

Kredytobiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą spróbować uzyskać zgodę banku na zawieszenie spłaty rat. W zależności od instytucji, z którą podpisali umowę, dostępne rozwiązania to wstrzymanie spłaty całości kredytu lub tylko części kapitałowej. W tym drugim przypadku nadal trzeba co miesiąc przelewać pieniądze za odsetki. Regulowanie rat da się odroczyć na okres od jednego do nawet kilkunastu miesięcy. W ten sposób klient banku unika ryzyka wpisania do BIK lub innej bazy danych informacji o zadłużeniu, a przy tym daje sobie czas na poprawę swojej sytuacji materialnej.

Osoby, które nie mają kredytów (udzielają ich wyłącznie banki), a pożyczki, mogą sprawdzić też, czy korzystniej nie będzie zawrzeć umowy z instytucją pozabankową. Firmy pożyczkowe często oferują dogodne wymogi spłaty i możliwość połączenia kilku rat w jedną. W tym przypadku warto pamiętać, że najważniejsze są ogólne warunki, a nie promocyjne. Co więcej, parabanki również sprawdzają rzetelność swoich potencjalnych klientów. Choć nie przeszukują danych z BIK, to weryfikują klientów w innych bazach, np. EFIR i BIG.