Jak korzystać z roamingu bezpiecznie?

Jak korzystać z roamingu, by rachunek nie spędzał snu z powiek?

Działanie roamingu na terenie Unii Europejskiej jest bardzo proste u każdego operatora. Obowiązuje bowiem zasada roamingu po cenach krajowych. Oznacza to, że za połączenia, SMS-y oraz MMS-y zapłacisz w UE tyle samo, co w Polsce. Będziesz zatem wykorzystywać swój polski pakiet. Jeśli masz więc np. bezpłatne rozmowy oraz wiadomości do wszystkich sieci za darmo, to dokładnie tak samo będzie za granicą, na terenie Unii Europejskiej. Z kolei internet będzie pobierany ze specjalnego pakietu roamingowego – np. w nju mobile na kartę masz na miesiąc 10 GB do wykorzystania w Polsce (do 30 GB za staż w sieci) oraz 6,31 GB w UE.

Więcej o bezpiecznym roamingu przeczytasz tutaj: https://www.njumobile.pl/artykuly/jak-bezpiecznie-korzystac-z-roamingu

Nieco bardziej kłopotliwe jest to, jak korzystać z roamingu poza granicami UE. Tam zasada „jak w domu” nie obowiązuje i opłaty za poszczególne usługi mogą być bardzo wysokie. Przygotowaliśmy zatem kilka porad dotyczących bezpiecznego korzystania z roamingu:

Upewnij się, jak działa roaming u Twojego operatora

Cenniki roamingowe różnią się w zależności od operatora. Dlatego absolutną podstawą będzie sprawdzenie przed wyjazdem, ile zapłacisz w swojej sieci za kontakt z bliskimi – i to z konkretnego kraju. Operatorzy dzielą państwa na tzw. strefy roamingowe, dla których ustalają cennik usług. Sprawdzenie szczegółów tego, jak działa roaming w Twojej sieci, będzie też istotny w przypadku wyjazdu do kraju członkowskiego Unii Europejskiej pod względem łączenia się z internetem. Jak wspomnieliśmy, obowiązują bowiem specjalne pakiety danych, niższe od tych działających w Polsce.

Uważaj na automatyczne pobieranie danych

Bezpieczne korzystanie z roamingu to też zwracanie uwagi na to, kiedy łączysz się z internetem. Automatyczne aktualizacje aplikacji czy systemu operacyjnego mogą pobierać ogromne ilości danych pakietowych, nieraz po kilka GB. Co stwarza ryzyko wykorzystania całego pakietu roamingowego za jednym zamachem, a nawet jego znacznego przekroczenia.

Ciekawe rozwiązanie oferuje tutaj nju mobile: usługę Bezpieczny Roaming, czyli korzystniejszy sposób rozliczania transmisji danych w wybranych państwach spoza Unii Europejskiej. Gdy tylko zaczniesz korzystać z internetu w roamingu, nju mobile włączy Ci pakiet 1 GB za 15 zł, z którego możesz korzystać przez 24 h. Kiedy ten czas upłynie, a Ty znowu będziesz potrzebować skorzystania z internetu, to uruchomi się ponownie – po połączeniu się z siecią. Możesz również wykupić od razu 10 GB na 15 dni, wybierając samodzielnie odpowiedni pakiet roamingowy.

Korzystaj z Wi-Fi, gdy tylko się da… ale bezpiecznego!

Możesz znacznie ograniczyć ilość pobieranych danych pakietowych, łącząc się z hotspotami lub Wi-Fi w miejscu pracy czy mieszkania. To idealne rozwiązanie, gdy musisz zaktualizować jakąś aplikację albo chcesz połączyć się z bliskimi przez wideorozmowę. Miej jednak na uwadze, by w przypadku darmowych, niezabezpieczonych sieci nie podawać nigdzie wrażliwych danych. Nie loguj się też do bankowości elektronicznej, urzędów i nie korzystaj z płatności internetowych podczas takich połączeń.

Regularnie sprawdzaj swoje usługi roamingowe

Ostatnia, niemniej istotna zasada: na bieżąco weryfikuj, jak działa Twój roaming. Upewniaj się zatem co najmniej raz dziennie, ile internetu, minut oraz wiadomości zostało Ci do wykorzystania w pakiecie. Po ich zużyciu sprawdzaj, czy możesz dokupić kolejny pakiet – zazwyczaj wychodzą cenowo dużo rozsądniej niż dzwonienie, pisanie czy korzystanie z internetu poza pakietem.

Powodzenia – i życzymy miłego pobytu!