Jak leczyć alkoholizm?

Czy to już uzależnienie od alkoholu? Najczęstsze objawy

Nie da się ukryć, że napoje alkoholowe są dość istotnym elementem wielu uroczystości. Nie brakuje ich podczas urodzin, wesel, narodzin dziecka i wielu innych okazji. Spożywany w granicach normy nie jest niczym złym. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy zbyt często po niego sięgamy. Według statystyk w Polsce alkoholu nadużywa nawet 16% społeczeństwa. Co jednak może świadczyć o tym, że ten problem dotyczy właśnie nas?

Przede wszystkim częste wypijanie dużych ilości alkoholu. Alarmującym sygnałem powinny być też bezskuteczne próby rezygnacji ze spożywania takich trunków. Alkoholicy nierzadko również składają niejednokrotnie obietnice o zaprzestaniu picia, które oczywiście się nie spełniają. Uzależnienie od alkoholu to także występowanie wielu dolegliwości fizycznych i psychicznych po przerwaniu picia - np. drżenie mięśniowe. Ponadto niepokojącymi objawami, które mogą świadczyć o nałogu alkoholowym, są:

brak kontroli nad ilością spożywanego alkoholu,

głód alkoholowy,

prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu,

picie trunków w celu usunięcia przykrych skutków wcześniejszego picia,

odczuwanie przymusu sięgania po napoje alkoholowe,

zaburzenia pamięci.

Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?

Alkoholik przede wszystkim musi uświadomić sobie, że zmaga się z nałogiem alkoholowym. Najskuteczniejszą metodą leczenia tego uzależnienia jest terapia. Zanim jednak osoba uzależniona na nią trafi, to musi przejść detoks alkoholowy. Inaczej jest to odtrucie alkoholowe lub detoksykacja alkoholowa. Polega na pozbyciu się z organizmu osoby chorej wszystkich toksyn, które powstały w wyniku sięgania po alkohol. W ten sposób można przywrócić organizm alkoholika do równowagi metabolicznej. Zwykle detoks alkoholowy nie trwa dłużej niż 10 dni (najczęściej kilka dni).

Dzięki detoksowi alkoholowemu alkoholik szybko i bezpiecznie może przejść przez ciężki okres odstawienia alkoholu. Odtrucie alkoholowe jest bardzo pomocne w przerwaniu ciągu alkoholowego. Zwykle składa się ono z kilku etapów takich jak wywiad, przeprowadzenie niezbędnych badań i podanie leków wspomagających detoks alkoholowy. Niestety detoks alkoholowy to walka z własnym organizmem, dlatego koniecznie powinien być przeprowadzany pod okiem specjalistów.

Czy domowy detoks alkoholowy jest skuteczny?

Poszukując informacji na temat tego, jak przeprowadzić detoks alkoholowy w domu, możemy natrafić na wiele, mogłoby się wydawać cennych, porad. Niestety jednak trzeba tutaj podkreślić, że w przypadku nałogowców domowy detoks alkoholowy zwykle okazuje się bezskuteczny! Może być również bardzo niebezpieczny. Detoks alkoholowy w domu może doprowadzić do przedawkowania leków czy nawet śmierci, ponieważ u alkoholików mogą występować stany lękowe, w wyniku których może dojść do próby samobójczej chorego. Ponadto odtruwanie alkoholowe to trudny etap. Alkoholikom ciężko wytrwać bez alkoholu, dlatego ważne jest, aby było ono przeprowadzone w ośrodku pod okiem profesjonalnego zespołu specjalistów, którzy udzielą wsparcia.

Wyjście z nałogu alkoholowego - terapia alkoholowa

Głównym celem terapii alkoholowej jest to, aby pacjent zaprzestał spożywania napojów alkoholowych. Podczas zajęć alkoholik dowiaduje się, jak żyć bez sięgania po alkohol. Zdobywa również cenne informacje dotyczące tego, jak może zmienić swoje zachowania społeczne. Ważnym elementem jest także poznanie sposobów na pokonanie głodu alkoholowego. Dzięki terapii alkoholowej chory uczy się, jak skutecznie radzić sobie ze stresem bez picia alkoholu oraz jak odmawiać alkoholu.

Osoba uzależniona od alkoholu może wybrać terapię alkoholową w państwowym lub prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Do wyboru jest psychoterapia indywidualna lub grupowa, choć najlepsze efekty daje połączenie tych dwóch. Dodatkowo warto wiedzieć, że pomocne w wychodzeniu z nałogu są również Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Głównie zostały one stworzone po to, aby wspierać alkoholików utrzymaniu trzeźwości własnej i w celu pomagania innym uzależnionym.

Ile czasu trwa leczenie alkoholizmu?

To zdecydowanie długotrwały proces. Najczęściej trwa kilka tygodni, choć wszystko tutaj jest zależne od indywidualnej sytuacji danego pacjenta. Mimo wszystko należy podkreślić, że alkoholik pozostaje alkoholikiem do końca życia. Terapia alkoholowa ma jedynie za zadanie wesprzeć pacjenta w trzeźwości i pomóc mu w poprawieniu jakości życia. Co więcej, pamiętajmy, że ważnym elementem leczenia alkoholizmu jest również wsparcie najbliższych osób.