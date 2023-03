Weryfikacja tożsamości – nowy standard w sieci

W czasach wszechobecnej cyfryzacji coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet bez wychodzenia z domu. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić wiele czasu oraz energii i jest bardzo wygodne. Niesie jednak za sobą też pewne ryzyka, między innymi potencjalną kradzież naszych poufnych danych osobowych. Dlatego powstały nowe elektroniczne metody weryfikacji naszej tożsamości, jak aplikacja mObywatel, profil zaufany czy cyfrowy dowód osobisty, który jest elektronicznym odpowiednikiem fizycznego dokumentu tożsamości. Narzędzia te pozwalają uniknąć podawania danych osobowych za każdym razem, kiedy chcemy załatwić jakąś sprawę urzędową, bankową czy medyczną.

Czym są profil zaufany oraz mTożsamość?

Jak można potwierdzić tożsamość bez dowodu osobistego przez Internet? Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, które umożliwia potwierdzenie tożsamości użytkownika w Internecie oraz zatwierdzać dokumenty elektroniczne tak zwanym podpisem zaufanym. Mówiąc inaczej, jest to podpis cyfrowy służący do podpisywania wniosków online składanych do podmiotów administracji publicznej. Korzystanie z profilu zaufanego pozwala na załatwianie spraw urzędowych przez Internet i można go uzyskać także bez wychodzenia z domu.

Z kolei mTożsamość to usługa dostępna w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. Sama aplikacja daje nam szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i usług, wspomniana usługa natomiast daje nam możliwość potwierdzenia swojej tożsamości wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport, a wystarczy tylko inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Przykładowo na poczcie, w sklepie, u lekarza, w hotelu czy siłowni. Dzięki aplikacji mObywatel i usłudze mTożsamość można też przekazywać swoje dane osobowe innym użytkownikom, celem potwierdzenia swojej tożsamości, na przykład konkretnemu usługodawcy bądź pracownikowi recepcji w przychodni czy innym miejscu. Każdy pracownik obsługi klienta chcący ją zweryfikować może to sprawdzić w sposób tradycyjny, czyli jak każdy inny dokument albo w aplikacji mWeryfikator, która pokazuje imię i nazwisko użytkownika wraz ze zdjęciem oraz potwierdza też ważność mTożsamości (więcej o weryfikacji tożsamości w innych aplikacjach jest tutaj).

Usługa mTożsamość korzysta z aktualnych danych z rejestrów państwowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, zdjęcie, termin ważności i numer dowodu osobistego oraz organ wydający. Wspomniane narzędzia cyfrowej weryfikacji danych to najbezpieczniejsze metody, jak potwierdzić tożsamość bez dowodu osobistego i podawania poufnych danych osobowych. Natomiast udostępniać można tylko część tych danych, mianowicie imię i nazwisko, zdjęcie, numer dowodu oraz informację na temat organu wydającego. Funkcji mTożsamość może używać każdy pełnoletni z ważnym dowodem osobistym, profilem zaufanym oraz aktywną aplikacją mObywatel i dostępem do Internetu.

Weryfikacja tożsamości jest wymagana w coraz większej ilości serwisów, nie tylko tych dotyczących administracji publicznej czy finansów, ale także na przykład bukmacherskich. Branża zakładów wzajemnych oferuje też zakłady bukmacherskie bez podawania PESEL. Użytkownicy coraz niechętniej udostępniają swoje dane w sieci, w obawie przed ich kradzieżą, dlatego aby uniknąć utraty klientów, bukmacherzy oferują takie rozwiązanie.