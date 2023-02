Jak najlepiej wykorzystać wolne dni w 2023 w kalendarzu i zaplanować podróże

Majówka 2023 - jak wypada?

To chyba ulubione święta niemal wszystkich Polaków. Wyjazdy na majówkę od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Również wszyscy ci, którzy spędzają ją w domu lub na działce, nie mogą doczekać się na długiego weekendu majowego. W 2023 roku majówka przypada wyjątkowo korzystnie. Pierwszy dzień maja to poniedziałek. Dzięki temu biorąc zaledwie 1 dzień urlopu możemy mieć aż 5 dni wolnego. Jeśli możesz pozwolić sobie również na wolny czwartek i piątek, aż 9 dni nie musisz iść do pracy. Czy to nie brzmi jak plan idealny?

Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać ten czas zaplanuj wyjazd na majówkę. Nie czekaj z dokonaniem rezerwacji, gdyż najkorzystniejsze oferty na majówkę znikają bardzo szybko. majówka to świetny czas na city break. Kilka dni spędzonych w Amsterdamie, Pradze czy Budapeszcie z pewnością pomogą Ci w pełni wypocząć, a powstałych wspomnień nikt Ci nie zabierze.

Sprawdź oferty wyjazdów na majówkę z biurem ST.pl

Długi weekend czerwcowy

Boże Ciało, jak co roku przypada w czwartek. W tym roku będzie to dokładnie 8. czerwca. Długi weekend czerwcowy to także świetna okazja, by biorąc jedynie 1 dzień urlopu, móc wyjechać na aż 4 dni. W tym czasie warto wybrać się na jakiś wyjazd. Może być to city break np. do Wilna, albo… rejs po Bałtyku! Ta druga opcja pozwala na komfortowe zwiedzenie kilku nadbałtyckich stolic przy pomocy luksusowego statku wycieczkowego. W czerwcu noce są bardzo krótkie, co powoduje, że niemal przez cały wyjazd będzie towarzyszyć Wam słońce. Czy to nie brzmi jak plan na idealny wyjazd?

Zaplanuj i zarezerwuj wyjazd City Break z biurem st.pl

Długi weekend w środku lata - jak zaplanować 15. sierpnia 2023?

W tym roku również sierpniowy długi weekend daje wiele możliwości. 15.sierpnia 2023 przypada we wtorek. Dlatego po raz kolejny, biorąc 1 dzień urlopu możemy skorzystać z 4 dni wypoczynku To dobry czas by zaplanować zarówno krótki jak i długi urlop. Niezależnie czy wybierzesz się na city break na długi weekend sierpniowy, czy też w tym czasie zaplanujesz swój główny wakacyjny urlop, z pewnością nie pożałujesz. Sierpień niemal wszędzie w Europie gwarantuje doskonałe warunki pogodowe. Opcji wyjazdów w tym czasie jest bardzo wiele, jeśli jednak zależy Ci na konkretnym kierunku i dobrym stosunku jakości do ceny, warto zaplanować wyjazd z większym wyprzedzeniem.

Listopad 2023 - długie weekendy

Jesień 2023 również nas nie rozpieszcza. W listopadzie w kalendarzu znajdziemy 2 ustawowo wolne dni. Pierwszy z nich przypada na pierwszy dzień listopada, czyli Wszystkich Świętych, a drugi to jedenasty listopada, czyli Dzień Niepodległości W 2023 roku 1. listopada to środa. Wolne w środku tygodnia z pewnością ucieszy wszystkich. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku 11.11.2023. Tu wolny dzień przypada w sobotę, co niestety nie wydłuża weekendu, choć w wielu przypadkach da wolne w piątek 10.11.