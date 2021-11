Jak nawilżać powietrze w domu?

Nawilżacze do domu – tradycyjne i ultradźwiękowe

Częste wietrzenie, dobra wentylacja, okna z mikrowentylacją – to oczywiście ważne elementy, które wpływają na jakość domowego powietrza. Czasem jednak to nie wystarczy, szczególnie zimą, gdy za oknem smog, który uniemożliwia robienie przeciągów. Najlepszym sposobem na samodzielne kontrolowanie jakości powietrza jest inwestycja w nawilżacze. Szczególnie że możesz wybrać kilka niezależnych od siebie modeli i rozstawić je w poszczególnych pomieszczeniach (w łazience nie ma problemu ze zbyt suchym powietrzem, jednak pojawia się on w sypialni, utrudniając nocny wypoczynek).

Do wyboru masz nawilżacze:

tradycyjne przeznaczone do powieszenia na kaloryfer – są to nawilżacze ceramiczne, plastikowe, szklane lub stalowe. Trzeba wiedzieć, że dzisiaj te produkty są nie tylko przeznaczone do nawilżania powietrza, ale też na tyle starannie wykonane, że stanowią estetyczną ozdobę każdego pomieszczenia. Dodatkowo można jeszcze uprzyjemnić sobie czas spędzany w pracy czy na odpoczywaniu, poprzez dodanie do wody pachnących olejków eterycznych. Nawilżacze z tej kategorii są niedrogie, lecz skuteczne. Nie ulegają zużyciu, nie niszczeją, nie wymagają ładowania ani dostępu do innego źródła zasilania. Mechanizm działania jest bardzo prosty – woda paruje pod wpływem ciepła emitowanego przez grzejniki i rozchodzi się w powietrzu.

do postawienia na kominku czy regale – ultradźwiękowe nawilżacze doskonale sprawdzą się w regulowania stopnia wilgotności powietrza. Są nieco droższe od tradycyjnych, jednak można je swobodnie programować, ustalać kierunek emitowania pary czy wreszcie regulować jej intensywność. Na kolorowym wyświetlaczu widać, jaki jest stopień nawilżenia powietrza. Jeżeli urządzenie dodatkowo jest wyposażone w jonizator, to poprawia nie tylko stopień wilgotności, ale też jakość powietrza, którym oddychasz w domu czy w pracy. Największą zaletą urządzenia jest to, że w inteligentny sposób może sam dostosować intensywność parowania do metrażu pomieszczenia i innych czynników.

Jeżeli zastanawiasz się, jak nawilżać powietrze w domu to zacznij od wybrania nawilżacza. Ceramiczne, szklane, stalowe lub plastikowe na kaloryfer są tanim i dobrym wyborem. Musisz jednak pamiętać o tym, żeby regularnie napełniać je wodą i kontrolować stopień jej zużycia. Z kolei modele ultradźwiękowe pracują w sposób inteligentny i zautomatyzowany. Podają też aktualne informacje na temat poziomu wilgotności, co pozwala Ci kontrolować, aby był on na poziomie od 40 do 60%. Niższy lub wyższy mógłby być szkodliwy dla budynku i wyposażenia, ale też negatywnie wpływać na samopoczucie domowników. Każdy z wymienionych nawilżaczy realnie poprawi mikroklimat pomieszczenia.