Jak nie zmarnować ani grosza z budżetu reklamowego: porady dla firm

Ustaw cele dla każdego zdarzenia, które użytkownik może wykonać w witrynie. Bez tego zobaczysz źródła ruchu, ale nie będziesz dokładnie wiedział, co odwiedzający zrobili na stronie: obejrzeli produkty, czytali bloga, dodali produkty do "listy życzeń" lub koszyka itp. Podłącz call tracking. Zazwyczaj ludzie nie dokonują zakupów wyłącznie online. Na przykład dzwonią przed złożeniem zamówienia, aby upewnić się, że produkt jest dostępny, zapytać o szczegóły i skonsultować się. Jeśli co najmniej 30% zamówień od klientów jest dokonywanych telefonicznie, bez śledzenia połączeń nie będziesz w stanie przeanalizować źródła reklam takich potencjalnych klientów.

Systemy analityki internetowej "nie widzą" i nie rejestrują tak cennych konwersji jak rozmowy telefoniczne, ponieważ odbywają się one offline. Ale online call tracking pokaże z 97% dokładnością, jaki rodzaj reklamy ― od źródła do słowa kluczowego ― prowadzi zainteresowanych klientów do witryny.