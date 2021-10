Jak odmienić Lubelskie - wybraliśmy "Lidera innowacji 2021"

Po rozpoczęciu Gali i przemowach znamienitych gości nadszedł czas na ogłoszenie zwycięzców – na ten moment czekałem z nieukrywaną ciekawością. W tym roku głosujący internauci mieli nie lada orzech do zgryzienia, bowiem wszyscy pretendenci do prestiżowego tytułu wykazali się mnóstwem nieszablonowych pomysłów na wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

W kategorii „Biogospodarka” niekwestionowanym „Liderem Innowacji” okazała się firma Aqua East Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to już ponad dekadę temu doceniło naturalne zasoby Polesia Lubelskiego, dzięki czemu po dziś dzień zaopatrzają nas w wysokiej jakości wodę źródlaną i napoje. Fundusze Europejskie pozwoliły na dalszy rozwój firmy – uruchomiono linię produkcyjną niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych, i to w aż trzech odmianach smakowych. Do tego, jak ważne jest nawodnienie, nie trzeba nikogo przekonywać – tytuł „Lidera Innowacji” w tym przypadku jest zdecydowanie zasłużony. Kolejny zwycięzca, tym razem w kategorii „Medycyna i zdrowie”, to firma OBST S.A. – producent płatków śniadaniowych, produktów zbożowych oraz pieczywa chrupkiego. Przedsiębiorstwo przy wsparciu Funduszy Europejskich wprowadziło w życie wyniki prac badawczo-rozwojowych – w efekcie ulepszono dotychczas oferowane produkty, a także poszerzono asortyment o cztery kolejne. W czasach, gdy hasło „Wiem, co jem” staje się coraz bardziej aktualną dewizą i znacznie częściej sięgamy po żywność ekologiczną, OBST S.A. zdecydowanie staje na wysokości zadania. Następnie nadszedł czas na kategorię „Informatyka i automatyka”, zaś w tej zwycięzcą ogłoszono pana Dariusza Kozaka i jego firmę P.H.M. Polcomm. Kolejny „Lider Innowacji” wykorzystał Fundusze Europejskie do rozwoju technologii wytwarzania płytek skrawających z węglika spiekanego o podwyższonych parametrach fizyczno-funkcjonalnych. To innowacja na skalę światową – Lubelskie może być dumne z takich przedsiębiorców! W ostatniej kategorii „Energetyka niskoemisyjna” zwyciężył natomiast pan Henryk Kaproń – właściciel „Zagrody Roztocze”, gdzie miłośnicy relaksu z dala od wielkomiejskiego gwaru z pewnością znajdą swoje miejsce na Ziemi. Firma postawiła na dywersyfikację dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. To był strzał w dziesiątkę, bowiem dzięki Funduszom Europejskim znacznie zminimalizowano tam straty energii, a tym samym zadbano o dobrostan środowiska. Tytuł „Lidera Innowacji” w tym przypadku jest zatem całkowicie odpowiedni – w końcu to właśnie prawdziwi liderzy czynią zmianę nie tylko na własnym „podwórku”, ale również z korzyścią dla całej społeczności.

Choć mój lokalny patriotyzm zawsze był na dosyć wysokim poziomie, dziś jeszcze mocniej niż zwykle odczuwam dumę z tego, że pochodzę z Lubelskiego. Plebiscyt „Lider Innowacji” dowiódł, że mamy się czym chwalić – zarówno na skalę krajową, jak i światową. Fundusze Europejskie natomiast to unikalne i potrzebne narzędzie, aby jeszcze skuteczniej wydobywać potencjał, który w nas drzemie. Tegoroczni „Liderzy Innowacji” to żywe przykłady potwierdzające tę tezę.