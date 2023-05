Jak odżywić włosy na lato?

Przed czym trzeba chronić włosy latem?

Mimo że letnia pogoda korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, sprawa ma się zupełnie odwrotnie w przypadku kondycji włosów. Wystawianie pasm na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może pogorszyć ich stan. Kosmyki stają się wtedy bardziej suche i łamliwe. Z tego względu dobrze jest zadbać o odpowiednią ochronę włosów. W tym celu stosuj mgiełki, które w swoim składzie zawierają olejki i filtry UVA i UVB, które stanowią skuteczną barierę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Jeżeli planujesz pobyt na plaży, zabezpiecz swoje włosy przed wodą morską. Sól zawarta w niej odwadnia włosy, przez co stają się one szorstkie i nieprzyjemne w dotyku. Zanim wejdziesz do wody, zwiąż włosy lub użyj czepka. Ponadto po pływaniu warto umyć włosy albo chociaż spłukać je wodą. Dzięki temu pozbędziesz się z ich powierzchni soli, która osadziła się na nich podczas kąpieli w morzu.

Jak przygotować włosy na lato?

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje włosy po lecie były suche i zniszczone, jeszcze przed jego nadejściem zadbaj o ich właściwe odżywienie. Do swojej rutyny pielęgnacyjnej włącz nawilżające odżywki i maski, które wnikną w strukturę włosa i poprawią jego kondycję od wewnątrz. Podczas zakupów w drogerii szukaj kosmetyków z dobrym składem. Zwróć uwagę na produkty zawierające naturalne ekstrakty i oleje, np. te od ONLYBIO: https://onlybio.life/odzywki-do-wlosow.

Domowe zabiegi pielęgnacyjne również przyczynią się do poprawy kondycji Twoich włosów przed latem. Olejowanie jest jednym z najprostszych sposobów na to, aby porządnie odżywić i zabezpieczyć włosy oraz przygotować je na intensywne nasłonecznienie i wysokie temperatury panujące latem. Metodą przynoszące najlepsze rezultaty jest olejowanie na podkład. Do tego celu możesz wykorzystać produkty spożywcze, które masz w domu, takie jak: miód, roztwór wody z cukrem lub kisiel z siemienia lnianego. Oprócz tego świetnie sprawdzą się produkty dostępne w sklepach, czyli żel aloesowy lub odżywka humektantowa.

Po znalezieniu właściwego podkładu wybierz olej, który będzie dostosowany do typu Twoich włosów. Niskopory lubią olej kokosowy lub z pestek granatu. Kosmykom „z pogranicza”, czyli włosom średnioporowatym, służą oleje z awokado czy też oliwa z oliwek. Do wysokoporów warto zastosować oleje o dużych cząsteczkach, takie jak olej ze słodkich migdałów lub arganowy.

Unikaj suszenia, kręcenia i prostowania włosów

Poddawanie włosów stylizacji z wykorzystaniem ciepła może znacząco pogorszyć ich kondycję. Z tego względu, zrezygnuj z używania lokówki lub prostownicy. Jeżeli suszysz włosy suszarką, zamień ciepły strumień powietrza na chłodny nawiew. Gdy zajdzie potrzeba wystylizowania Twoich włosów zastosuj odpowiednie kosmetyki termoochronne.