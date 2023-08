Jak optymalnie zaplanować parkowanie w trasie?

Łatwe parkowanie w trasie z wykorzystaniem systemu TMS

Do tej pory wiele firm pozostawiało kwestię parkowania zestawu kierowcom, jednak nowoczesne rozwiązania, takie jak systemy TMS (ang. Transportation Management Systems) pozwalają na zaplanowanie parkowania w sposób optymalny, a przede wszystkim – bezpieczny. Z wykorzystaniem rozbudowanych funkcjonalności takiego oprogramowania możemy odpowiednio zarządzać i optymalizować procesy związane z transportem oraz logistyką. Nowoczesne rozwiązania z zakresu TSL pozwolą nam znaleźć monitorowany parking praktycznie w każdej części Europy! Za ich pośrednictwem będziemy mogli w czasie rzeczywistym sprawdzić dostępność miejsc i przekazać możliwie najbardziej aktualne dane kierowcy, który będzie mieć pewność, że zjeżdżając na dany parking znajdzie na nim miejsce na bezpieczny postój, odpoczynek i „wykręcenie pauzy” dobowej.

Na co zwrócić uwagę, wybierając dobry system TMS do swojej firmy?

Wykorzystywanie rozbudowanych systemów TMS w procesie zarządzania flotą transportową staje się w ostatnim coraz popularniejsze. Jeśli zależy nam na optymalizację procesów logistycznych i transportowych, to z całą pewnością warto zastanowić się nad wdrożeniem tego rodzaju oprogramowania w naszej firmie. Podczas wyboru odpowiedniego systemu TMS powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, mogących mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wydajność naszej floty i optymalizację kosztów. Dobry system TMS powinien charakteryzować się intuicyjnością codziennego użytkowania, pozwalać na integrację z innym oprogramowaniem i zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych.

System TMS powinien pozwalać na optymalne planowanie trasy, śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym, organizację miejsc na dobowy odpoczynek kierowcy i ułatwiać zarządzanie dokumentacją, związaną z przewożonym ładunkiem. W ostatecznym rozrachunku takie oprogramowanie ma przyczynić się na poprawę wydajności operacyjnej naszej firmy.

SNAP TMS – jak wpływa na optymalne planowanie parkowania w trasie?

Oprogramowanie SNAP to rozbudowany system TMS, usprawniający zarządzanie flotą transportową. Został zaprojektowany w taki sposób, by spełnić wymagania klientów, oczekujących kompleksowych, uniwersalnych rozwiązań i wielu funkcji dodatkowych. Do takich zaliczyć możemy m.in. SNAP Parking, pozwalający na sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych, rezerwowanie ich i łatwe opłacanie. Co ważne, system udostępnia informacje o ponad 470 lokalizacjach w całej Europie, z czego ponad 100 to obiekty przeznaczone wyłącznie dla użytkowników SNAP Account. Charakteryzują się one podwyższonym poziomem zabezpieczeń.