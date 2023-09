Jak pisać artykuły sponsorowane? 5 sprawdzonych wskazówek

To nic innego, jak forma reklamy, która jednak może czasem sprawiać wrażenie neutralnej, przemycającej produkt czy firmę nie wprost, poradnikowej, sugerującej pewne rozwiązania czy inspiracje. W zależności od przyjętej strategii marketingowej taki artykuł może trafiać do rzeczywistych czytelników i motywować ich do działania – czyli przejścia na określoną stronę – lub też być przeznaczony głównie dla robotów wyszukiwarek. Ten drugi rodzaj jest zdecydowanie częściej używany, a by napisać go dobrze, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Pisz po polsku

Artykuły sponsorowane, chociaż są pisane głównie „pod SEO”, nie są przez to zwolnione z konieczności zachowania poprawności językowej. Nadal często zdarza się, że w sieci pojawiają się teksty, które ciężko jest przeczytać bez skrzywienia się. Błędy stylistyczne, interpunkcyjne, nadużywanie równoważników zdań – teoretycznie dla robota wyszukiwarki nie jest to wada. Jednak te teksty mimo wszystko trafiają również do ludzkich czytelników i nie zrobią na nich dobrego wrażenia. Kłania się więc Słownik Języka Polskiego (https://sjp.pwn.pl/) albo przynajmniej narzędzia do sprawdzania pisowni.

Słowa kluczowe

Skoro artykuł sponsorowany jest elementem linkbuildingu, to musi wykorzystywać słowa kluczowe. Jakie? Decyzję o tym podejmują osoby odpowiedzialne za pozycjonowanie i mogą one być bardzo różne, w zależności na przykład od tego, jak wygląda obecnie profil linkowy. Zasady SEO podpowiadają, by na początku linkowania stosować raczej adresy URL, potem powoli wprowadzać anchory, czyli słowa kluczowe podlinkowane do określonych miejsc na witrynie. Warto przy tym zauważyć, że algorytmy wyszukiwarek cenią sobie naturalność, więc często i słowa kluczowe oraz adresy URL są dobierane bardzo szeroko i obejmują nie tylko główną witrynę czy najważniejsze grupy usług/produktów, ale i wpisy na blogu, poradniki i innego rodzaju content.

Kontekst i język korzyści

Ważnym czynnikiem jest kontekst wypowiedzi i to, w jakim otoczeniu pojawiają się dane frazy. Tekst powinien być w możliwie dużym stopniu spójny z używanymi słowami kluczowymi, czyli prowadzony po prostu w sposób sensowny i logiczny. Algorytmy wyszukiwarek są bowiem na tyle inteligentne, że rozpoznają już, kiedy otoczenie słowa kluczowego jest z zupełnie innej bajki, niż ono samo.

Jednocześnie cały czas staramy się pamiętać o czytelniku i dbać o stosowanie języka korzyści. Dlatego zamiast opowieści o wyjątkowych cechach danego produktu czy firmy, lepiej skupić się na tym, co czytelnikowi mogą dać te cechy i jakie problemy rozwiązać, na jakie potrzeby odpowiedzieć.

Tekst to nie wszystko

Tekst i słowa kluczowe są najważniejsze, ale nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na ocenę treści przez wyszukiwarki i czytelników. Dlatego też każdy artykuł sponsorowany powinien zawierać zdjęcie. Sam tekst powinien być też podzielony na paragrafy i akapity, a same nagłówki powinny być możliwie logiczne, dobrze też, by zawierały słowa i sformułowania pasujące kontekstem do używanych słów kluczowych. Co ciekawe, algorytmy – i ludzie – lubią również wyróżnienia i listy punktowane, które w obu przypadkach ładnie i zgrabnie formują myśli i wskazują najważniejsze zagadnienia.

Miejsce publikacji

Dobry tekst i dobre słowa kluczowe to jednak nie wszystko. Z punktu widzenia linkowania konieczny jest także przemyślany dobór miejsca, w jakim pojawi się publikacja. W firmach dysponujących większymi budżetami jest to część pozycjonowania prowadzonego przez agencję SEO. W mniejszych często dzieje się to „na wyczucie”, z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy, umiejętności, narzędzi pozycjonerskich. Nie zawsze jest to więc dobór optymalny i pozwalający na maksymalnie skuteczne wykorzystanie budżetu.

