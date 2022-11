Jak poprawić ranking witryny w Google

Ale jak właściwie uzyskać pozycję w rankingu? Nie jest to tak proste, nie wystarczy założenie strony internetowej i czekanie, aż Google ją zaindeksuje. Istnieje wiele czynności, które należy wykonać, by ułatwić odnalezienie strony robotom Googla oraz użytkownikom. Poniżej przedstawię kilka wskazówek wprowadzających do zagadnienia szerzej znanego jako pozycjonowanie stron.

SEO — co to takiego i dlaczego ma znaczenie w pozycjonowaniu strony www?

SEO to skrót od angielskiego słowa "search engine optimization". Jest to zbiór technik mających na celu poprawę rankingu stron internetowych w wyszukiwarkach. Innymi słowy, polega na zwiększeniu liczby odwiedzających Twoją stronę internetową.

Istnieją dwa główne rodzaje SEO:

On-page SEO obejmuje wszystko, co można zrobić bezpośrednio na Twojej stronie (lub witrynie), aby poprawić jej ranking: badanie słów kluczowych, tworzenie unikalnych treści itp.

Off-page SEO obejmuje wszystkie działania, które nie mają bezpośredniego wpływu na Twoją stronę, ale mogą zwiększyć jej widoczność w Google: link building, marketing w mediach społecznościowych itp.

Aby uplasować się wyżej w Google należy pisać wysokiej jakości treści, które są przyjazne dla SEO i istotne dla Twoich odbiorców. Z tego powodu należy skupić się nad kompleksowym wyczerpaniu tematu, poprzez stworzenie całych powiązanych ze sobą grup podstron w obrębie jednej strony internetowej, które wyczerpują wszystkie aspekty Twojego biznesu. W ten sposób będziesz miał więcej szans na wyższe pozycje w Google.

Celem takich działań SEO jest stworzenie dobrej jakości treści, która przyciągnie odwiedzających i zwiększy ruch na Twojej stronie. Ważne jest, aby zrozumieć, że SEO nie jest tylko jedną techniką lub strategią; zamiast tego jest to ciągły proces, który wymaga stałej uwagi i czasu. Im więcej wysokiej jakości treści stworzysz, tym większe masz szanse na uzyskanie wyższych pozycji w wyszukiwarkach, gdy ktoś szuka informacji lub rozwiązania problemu.

Jakie parametry poprawią Twój ranking w Google?

Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie, około 70% wszystkich wyszukiwań odbywa się za jej pośrednictwem. Oznacza to, że jeśli Twoja strona nie jest dobrze pozycjonowana w Google, tracisz ogromną ilość ruchu. Google klasyfikuje strony internetowe na podstawie tego, jak istotne i przydatne są dla użytkowników. Jak więc poprawić ranking swojej strony Google i na co zwrócić uwagę przy tworzeniu i prowadzeniu witryny internetowej? Oto najważniejsze parametry.

Mądrze używaj słów kluczowych

Słowa kluczowe to słowa lub frazy, które ludzie wpisują do wyszukiwarki, gdy chcą uzyskać informacje o czymś konkretnym, np. "najlepsze restauracje w Chorzowie". Słowa kluczowe pomagają użytkownikom szybko znaleźć to czego szukają. Wybierając słowa kluczowe dla swojej witryny, upewnij się, że są one istotne, ale również wystarczająco szerokie, aby użytkownicy nie mieli trudności ze znalezieniem firmy podczas wyszukiwania. Ważne jest również, aby upewnić się, że Twoje słowa kluczowe są unikalne — nie używaj tych samych słów kluczowych, warto wykorzystać całą grupę słów zawierających szeroki zakres słów kluczowych. Zamiast samego słowa "restauracja", spróbuj użyć kilku odmian, takich jak "najlepsze restauracje", "tanie restauracje" lub nawet "restauracje włoskie w Chorzowie".

Znaczniki nagłówków, takie jak H1 i H2, mówią wyszukiwarkom, do jakich tematów odnoszą się poszczególne sekcje strony — ich odpowiednie użycie pomoże wyszukiwarce zrozumieć, o czym są Twoje strony i odpowiednio je uszeregować. Ważne jest również, aby upewnić się, że używasz słów kluczowych w treści, ale nie przesadzasz z ich optymalizacją; może to doprowadzić do kary od Google

Linkowanie, a ranking witryny

Linkowanie z jednej strony w Twojej witrynie do drugiej nazywane jest linkowaniem wewnętrznym. Pomaga ono Google lepiej zrozumieć strukturę Twojej witryny, dzięki czemu może poprawić jej ranking dla konkretnych słów kluczowych. Na przykład, jeśli masz artykuł o sprzęcie kempingowym, umieść link do tej strony z innych artykułów w swojej witrynie (np. camping 101). To mówi Google, że ta strona jest ważna, ponieważ pojawia się w wielu miejscach w całej witrynie.

Linki zewnętrzne to hiperłącza (klikalne wyrażenie tekstowe), które po kliknięciu przenoszą czytelników z Twojej strony na inne strony powiązane z tematem (może to być np. link do danego produktu w Twoim sklepie lub tekst Twojego partnera, lub autorytetu w jakiejś branży). Są one przydatne, ponieważ pozwalają czytelnikom, którzy chcą dowiedzieć się więcej na dany temat, zrobić to bez opuszczania Twojej strony. Warto w tym celu podlinkować treść zaznaczając opcję "otwórz link w nowej karcie". Te linki mogą być dobrym sposobem na zdobycie ekspozycji i autorytetu, ale powinny być używane oszczędnie, ponieważ Google patrzy na ilość linków zewnętrznych w stosunku do ich jakości. Jeśli masz zbyt wiele linków zewnętrznych niskiej jakości, mogą one faktycznie zaszkodzić twoim rankingom.

Linki przychodzące- Linki te prowadzą z innych stron internetowych do Twojej. Jeśli chcesz uzyskać większy ruch z treści jakie publikujesz, to powinieneś skupić się na zdobywaniu linków z innych wartościowych domen powiązanych tematycznie, używając słów kluczowych w anchor textach lub linkach, które kierują ruch do Twojej strony.

Pamiętaj: Linki ze stron o wysokiej jakości i przede wszystkim powiązane tematycznie są bardziej wiarygodne i przynoszą więcej korzyści w pozycjonowaniu.

Dodaj sitemap

Dodaj sitemap to lista wszystkich stron w Twojej witrynie, które są dostępne dla wyszukiwarek i użytkowników. Dzięki niej Google może sprawniej indeksować Twoją witrynę i pomaga nam zrozumieć, czego dotyczy treść Twojej witryny. Dodanie sitemapy do Twojej strony zwiększy również jej widoczność w wynikach wyszukiwania, ponieważ możemy ją znaleźć szybciej niż gdybyśmy musieli indeksować każdą stronę osobno.Wyszukiwarki wykorzystują te informacje, aby znaleźć nowe strony w Twojej witrynie i dodać je do swoich baz danych. W ten sposób mogą pokazać odpowiednie wyniki, gdy ludzie szukają konkretnych terminów.

Stwórz skuteczną strategię blogową

Blogi są skutecznym sposobem na budowanie świadomości marki i ugruntowanie pozycji lidera w swojej dziedzinie. Są one również świetne do tworzenia backlinków, które pomagają poprawić Twój ranking w Google. Jeśli jeszcze nie prowadzisz bloga, zacznij już dziś! Jednym z najważniejszych czynników w SEO jest tworzenie oryginalnych, wysokiej jakości treści. Jeśli Twoja strona jest pełna zduplikowanych lub niskiej jakości treści, trudniej będzie Google zrozumieć, o czym jest Twoja strona i nagrodzić ją dobrymi rankingami.

Aktualizuj swoją stronę regularnie za pomocą świeżych i istotnych treści, aby utrzymać ją w stanie zainteresowania

Algorytm Google stale się zmienia i aktualizuje swoje rankingi w oparciu o to, jak istotna jest dana strona dla danego słowa kluczowego lub frazy. Ważne jest, aby być na bieżąco, aby nie stracić cennego ruchu. Aktualizacje treści dostarczają cenne sygnały do wyszukiwarki dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo znaleźć to, czego szukają na wszystkich stronach Twojego serwisu.

Podsumowanie

Ranking Twojej strony w Google jest kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy ludzie będą na nią klikać. Ważne jest, aby zoptymalizować swoją stronę pod kątem tego, czego ludzie szukają oraz wykorzystanie całej grupy właściwych słów kluczowych. Jeśli chcesz, aby Twoja strona pojawiła się na pierwszych wynikach, musisz upewnić się, że jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek. Im lepiej zoptymalizowana jest Twoja strona, tym wyżej znajdzie się w wynikach wyszukiwania.

Za wsparcie merytoryczne artykułu odpowiada Rafał Jóśko - Właściciel dobrze prosperującej agencji SEO&SEM Woobox.pl oraz sklepów internetowych w konkurencyjnych branżach.