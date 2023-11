Jak powinna wyglądać stymulacja wzroku u niemowlaka? Wyjaśniamy

Jak widzi noworodek, a jak niemowlę?

Rozwój każdego dziecka przebiega bardzo indywidualnie. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją pewne ramy czasowe nabywania przez dzieci poszczególnych umiejętności. Większość opiekunów z pewnością zaobserwuje, że w pierwszym miesiącu życia maluszek zaczyna zwracać uwagę na światło. Po ukończeniu pierwszych 4-5 tygodni życia dostrzega przedmioty znajdujące się na wprost jego oczu. Pod koniec drugiego miesiąca stopniowo nawiązuje kontakt wzrokowy z opiekunami, a w kolejnych tygodniach wyciąga rączki w kierunki zabawek. Gdy maluch kończy szósty miesiąc życia, dostrzega swoje rączki i powoli odróżnia bliskie osoby.

Jak powinna przebiegać stymulacja wzroku u niemowlaka?

Wiesz już, że zmysł wzroku dziecka rozwija się stopniowo. Warto jednak pamiętać o tym, że odpowiednio przeprowadzona stymulacja wzroku korzystnie wpływa na rozwój mózgu u niemowląt. Prawidłowo wprowadzone pomoce edukacyjnie sprawiają, że aktywizują się komórki mózgowe malucha, co pozwala na tworzenie się połączeń wzrokowych w mózgu.

Jak stymulować wzrok niemowlaka? Musisz pamiętać o tym, że dziecko na początku rozpoznaje przede wszystkim kontrastujące względem siebie kolory, czyli czerń i biel. Jeżeli chcesz zwrócić uwagę swojej pociechy, postaw na czarno-białe karty kontrastowe, dzięki którym maluszek może ćwiczyć koncentrację i rozwijać zmysł wzroku. W kolejnych etapach możesz zaproponować dziecku kolorowe karty obrazkowe. Dzięki nim zacznie szybciej uczyć się kolorów i kształtów, a także je rozpoznawać.

Gdzie warto kupić pomoce edukacyjne dla najmłodszych?

Zastanawiasz się, kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie stymulacji wzroku u niemowlaka? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – warto działać już od pierwszych dni życia! Pamiętaj jednak, że wczesna edukacja powinna kojarzyć się dziecku przede wszystkim z zabawą. Jeżeli chcesz wprowadzić stymulację wzroku do Waszych codziennych aktywności, upewnij się, że wybierasz karty o odpowiedniej wielkości i z wyraźnymi obrazkami.