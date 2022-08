Jak prawidłowo wyprać dywan?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pościeli z bawełny?

Coraz więcej mówi się o tym, jak jakość snu wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Problemy z zasypianiem to tylko jeden z problemów, na jaki skarży się wielu Polaków. Także przerywany sen, z którym mamy do czynienia, gdy wybudzamy się w środku nocy, wpływa negatywnie na nasze funkcje poznawcze i nastrój. Co ciekawe, na tę drugą przypadłość skarży się więcej osób niż na bezsenność. Na niską jakość snu wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest źle dobrana pościel, która generuje dyskomfort. Warto postawić na tę wykonaną z naturalnych włókien. W naszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze pościeli z bawełny.