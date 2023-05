Jak przygotować ściany do szpachlowania i tynkowania: Przewodnik krok po kroku

Krok 4: Szlifowanie ścian

Po zastosowaniu masy szpachlowej i wypełnieniu ubytków, przystąp do szlifowania ścian. Użyj papieru ściernego o odpowiednim ziarnistości, aby wygładzić powierzchnię. Pamiętaj, że szlifowanie powinno być równomierne i dokładne, aby uzyskać gładkie wykończenie.

Krok 5: Oczyszczanie ścian

Po szlifowaniu, dokładnie oczyść ściany z pyłu i zanieczyszczeń. Użyj odkurzacza lub miotełki, aby usunąć wszelkie pozostałości z szlifowania. Następnie przetrzyj ściany wilgotną szmatką, aby usunąć drobny kurz.

Krok 6: Wybór odpowiedniego podkładu do szpachlowania i gładzenia ścian

Przed przystąpieniem do właściwego szpachlowania i tynkowania, nałóż odpowiedni podkład na ściany. Podkład pomoże w równomiernym wchłanianiu masy szpachlowej lub tynku oraz zwiększy przyczepność powłok do ścian. Wybierz podkład odpowiedni do rodzaju ściany i zastosuj go zgodnie z instrukcjami producenta.