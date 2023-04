Jak skutecznie testować oprogramowanie?

Zadania testera IT

Tworzone obecnie aplikacje to programy o dużej złożoności. Niezależnie do tego, czy trafiają do ogółu użytkowników, czy też powstają na zamówienie indywidualnego klienta. Często wymaga to zaangażowania całego zespołu specjalistów. Należy stworzyć algorytm oraz kod, tak żeby program był zgodny z potrzebami docelowego odbiorcy. Ze sprawdzenie, czy w rzeczywistości tak jest odpowiada tester oprogramowania Praca na tym stanowisku to również kontrola ewentualnych błędów, jakie mogły pojawić się przy wcześniejszych etapach produkcji oprogramowania.

Tester manualny

Podstawowym rodzajem stanowiska jest tester manualny. Swoje zadanie realizuje w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz testowy. Uwzględnia on wszystkie opcje programu. Oprócz wykrywania i analizy zidentyfikowanych w trakcie kontroli błędów i problemów do zadań testera manualnego należy również:

pisanie nowych testów,

rozbudowa wykorzystywanego w pracy frameworka,

zagwarantowanie najwyższej jakości testowanych systemów i aplikacji,

tworzenie raportów z wyników testów,

bezpośrednia współpraca z klientem.

Osoba na tym stanowisku powinna mieć doświadczenie związane z testowaniem oprogramowania i wykształcenie w kierunkach takich, jak informatyka, elektronika, czy robotyka.

Tester automatyczny

Stanowisko testera automatycznego wymaga znajomości języków programowania. W tym przypadku sprawdzanie odbywa się bowiem za pomocą specjalnego programu testowego. Za jego przygotowywanie i aktualizację odpowiada właśnie tester automatyczny. Wymaga to większych umiejętności, ale pozwala zaoszczędzić czas. Programy testowe szybciej wykonują bowiem bardziej złożone zadania kontrolne, niż ma to miejsce przy sprawdzaniu manualnym.

Powtórna procedura testowa

W razie wykrycia błędów, czy nieprawidłowego działania programu wraca on do programistów, którzy dokonują jego poprawy zgodnie z tym co zaraportował tester. Taka procedura jest powtarzana aż do momentu, gdy oprogramowanie będzie bezbłędne.

