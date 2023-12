Jak spędzić udany weekend w Karpaczu?

Regionalne piwo i jedzenie w Sowiduchu

Aby mieć siłę na piesze wędrówki, trzeba coś zjeść. Smaczne i zdrowe posiłki, także dla dzieci, regionalne piwa i górskie przysmaki oferuje wiele restauracji w Karpaczu, ale niewątpliwie to browar Sowiduch zasługuje na szczególną uwagę. Wyjątkowa atmosfera, niecodzienny wystrój wnętrza, który skłania do zadawania pytań i poznania historii regionu to tylko niektóre atuty. Turystów przyciąga także regionalny browar Sowiduch i instalacja do warzenia piwa w sali restauracyjnej. Każdy może zobaczyć na własne oczy, jak robi się piwo. Nawet jeśli na co dzień wolimy inne, bardziej szlachetne trunki, tu nie sposób nie zamówić piwa do obiadu lub kolacji. Oczywiście, jeśli w planach nie ma już żadnych dalekich wędrówek.