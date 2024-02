0 A A

Staranie się o kredyt składa się z kilku etapów, który warto znać jeszcze przed złożeniem wniosku. Dodatkowo ważne jest to, jak sprawdzić, na jakim etapie jest wniosek kredytowy. Dzięki temu można na bieżąco weryfikować, ile orientacyjne zostało czasu, do wydania decyzji kredytowej, czy do wypłaty środków. Niektóre banki same informują o statusie, ale nie jest to powszechna praktyka stosowana wszędzie.

