Jak sprawnie zarządzać restauracją dzięki oprogramowaniu?

Certyfikat charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne to nieodzowny dokument w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą go posiadać w celu określenia zużycia energii i efektywności energetycznej. W dokumencie znajdują się informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, zużyciu nieodnawialnej energii pierwotnej, energii użytkowej, udziale energii odnawialnej w rocznym zapotrzebowaniu na energię oraz o jednostkowej emisji CO2. Dla właściciela domu czy mieszkania kluczowym wskaźnikiem jest roczne zapotrzebowanie na energię końcową, które umożliwia oszacowanie kosztów utrzymania nieruchomości. W naszym wpisie znajdziesz kompleksowe informacje dotyczące świadectwa energetycznego. Dowiesz się, czym jest ten dokument, kto jest uprawniony do jego wystawiania, jakie informacje zawiera oraz kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Poruszamy również kwestie, kiedy certyfikat energetyczny nie jest wymagany, jakie są konsekwencje jego braku, od kiedy jest obowiązkowy, czy dotyczy on mieszkań i domów, czy będzie wymagany w 2024 roku, kto przeprowadza kontrolę świadectwa, ile kosztuje jego wydanie oraz gdzie można uzyskać świadectwo energetyczne w Lublinie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina do zapoznania się z tym materiałem.