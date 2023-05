Jak sprzedać lokal użytkowy z zyskiem?

Zakup lokalu użytkowego – najważniejsze informacje

Na zakup lokalu użytkowego decydują się osoby, które chcą prowadzić w tym miejscu biznes. Dlatego przy jego sprzedaży liczą się zupełnie inne elementy niż przy sprzedaży domu czy mieszkania. Kupno lokalu jest podyktowane przede wszystkim jego wielkością, rozkładem pomieszczeń i oczywiście lokalizacją. To są elementy, które szczególnie warto podkreślić w swojej ofercie.

Warto także przemyśleć, co może sprawić, że zakup lokalu pod działalność gospodarczą będzie bardziej atrakcyjny. Być może brak lokali gastronomicznych czy innego sklepu w pobliżu? A może to, że jest on w miejscu, gdzie ruch pieszych jest bardzo duży? W takim wypadku sprzedaż lokalu użytkowego będzie o wiele łatwiejsza i możesz osiągnąć znacznie wyższą cenę.

Oferta na zakup lokalu użytkowego

Podstawą do korzystnej sprzedaży lokalu użytkowego jest stworzenie dobrej oferty, która zawiera wszystkie informacje potrzebne osobom, które chcą prowadzić działalność gospodarczą. Dlatego należy włączyć do niej nie tylko zdjęcia lokalu i budynku, w którym się znajduje, lecz także na przykład rzut i plan lokalu, z informacjami o powierzchni danych pomieszczeń. Warto zaznaczyć, które ściany są nośne, by potencjalny inwestor wiedział, które ewentualnie może przesunąć czy wyburzyć.

Kupno lokalu dla prowadzenia działalności gospodarczej nie jest prostym zadaniem. Inwestor musi mieć pewność, że będzie prowadził swoją działalność w naprawdę dobrym miejscu, gdzie rentowność jest wysoka. Dlatego warto zamieścić w ofercie dane dotyczące lokalizacji – bliskość do przystanków autobusowych czy tramwajowych, określić ruch pieszych czy łatwość dostępu do lokalu. Warto podać w ofercie dokładną lokalizację. Można także dodać, że w pobliżu jest niewiele sklepów spożywczych czy wymienić, jakie restauracje są w pobliżu.

Samodzielne poszukiwanie klienta

Niektórzy decydują się na powierzenie znalezienia klienta agencji nieruchomości. Specjaliści wyszukują osoby, które są zdecydowane na kupno lokalu użytkowego, mogą nawet przygotować nieruchomość. Jednak nie jest to dobry sposób, który pozwoli na to, by sprzedać lokal z zyskiem, ponieważ agencje biorą spore prowizje.

Kupno lokalu można oferować samodzielnie, na portalach ogłoszeniowych czy poprzez wystawienie bannerów z informacją o sprzedaży. Dobrym rozwiązaniem jest także zgłoszenie się bezpośrednio do zainteresowanych zakupem. Wiele sieci franczyzowych, sieci sklepów spożywczych czy innych usługodawców poszukuje nowych lokali, by się rozwijać. Można zgłosić swoją nieruchomość przez stronę internetową – to szybki i wygodny sposób na zyskowną sprzedaż.