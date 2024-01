Jak sztuczna inteligencja przekształca pozycjonowanie stron internetowych - ewolucja SEO w 2024 roku.

Sztuczna inteligencja a tworzenie treści na blogi czy strony internetowe

Sztuczna inteligencja (AI) coraz śmielej wkracza w świat tworzenia treści na blogi i strony internetowe, oferując narzędzia zdolne do generowania artykułów, postów czy nawet całościowych tekstów. Przykładowe narzędzia do tworzenia treści to np. chat.openai.com czy Rytr.me. Narzędzia te po wprowadzeniu odpowiednich informacji w kilka chwil wygeneruje nam oczekiwany tekst. Sprawne posługiwanie się takimi narzędziami pozwoli stworzyć bardzo wartościowe treści, które odpowiednio zredagowane mogą znaleźć zastosowanie nawet na bardzo wartościowych miejscach.

AI stosuje zaawansowane algorytmy, które analizują istniejące treści i dane, aby tworzyć spójne, gramatycznie poprawne i często kreatywne teksty. Dzięki temu, twórcy treści mogą wykorzystywać AI do szybszego generowania pomysłów, szkicowania artykułów lub nawet automatycznego tworzenia treści na podstawie wybranych słów kluczowych i tematów.

Jednakże, AI nie jest pozbawiona wyzwań. Krytycy zwracają uwagę na ryzyko tworzenia treści o niskiej jakości, braku autentyczności czy zbyt dużej uniformizacji treści generowanych maszynowo. Ponadto, istnieje obawa, że zastosowanie AI w tworzeniu treści może ograniczyć pracę twórców treści, redukując ich rolę do edytowania i korygowania maszynowych wytworów.

Mimo tych wyzwań, wydaje się, że AI będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu treści cyfrowych. W miarę jak technologia będzie się rozwijać, narzędzia AI staną się coraz bardziej zaawansowane i zdolne do tworzenia treści, które są nie tylko technicznie poprawne, ale także kreatywne i angażujące.

Sztuczna inteligencja a tworzenie grafik i zdjęć

Pozycjonowanie to nie tylko treści, ale również grafiki. Wyszukiwarka Google bardzo lubi i o wiele wyżej ocenia zarówno artykuły jak i teksty na stronach internetowych, które są otoczone zdjęciami. Nie muszę nawet pisać jak takie zdjęcia są odbierane przez użytkowników, to właśnie one niejednokrotnie przyciągają ich uwagę a tekst jest tylko dodatkiem. Dzięki sztucznej inteligencji już nie musimy się martwić skąd wziąć takie zdjęcia, gdyż bardzo łatwo możemy je wygenerować. Na rynku jest coraz więcej narzędzi do obróbki zdjęć czy generowania grafik jak np. wspomniane wcześniej chat.openai.com czy fotograf AI.

Sztuczna inteligencja (AI) znacząco wpłynęła na proces tworzenia grafik i zdjęć, otwierając nowe możliwości dla pozycjonerów, projektantów i fotografów. AI, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, jest w stanie generować wysokiej jakości obrazy, imitować style artystyczne, a nawet tworzyć realistyczne zdjęcia osób, miejsc czy przedmiotów, które nie istnieją w rzeczywistości. Narzędzia AI mogą także automatycznie edytować zdjęcia, dostosowując oświetlenie, kolory i inne elementy, by osiągnąć pożądany efekt.

Sztuczna inteligencja a pozycjonowanie

Sztuczna inteligencja to program, który pomoże nam właściwie w każdym aspekcie pozycjonowania. Przykładowo już teraz bez problemu sztuczna inteligencja pomoże nam:

odpowiadając na maile

stworzy opisy produktów dla sklepów internetowych

wygeneruje odpowiedni obrazek czy zdjęcie

napisze artykuł na bloga

stworzy zoptymalizowany tekst na stronę internetową

stworzy oraz zmodyfikacje video

chat bot na stronie www odpowiadający na pytania

pomoc przy programowaniu

ograniczenia właściwie są tylko w naszej wyobraźni

Obecnie używamy dziesiątki narzędzi, które skutecznie wspierają pozycjonowanie stron, używamy je do analiz, audytów, wyszukiwania linków zwrotnych (back linków) itp. Narzędzia te często są bardzo drogie a wszystko wskazuje na to, że już niebawem zostaną one zastąpione jednym programem, który nazywa się sztuczna inteligencja. Mamy początek 2024 roku i wielu z tych rzeczy, które wymieniono AI jeszcze nie potrafi, jednak niewątpliwie jest to tylko kwestia czasu, gdyż program ten bardzo szybko się uczy i działa bardzo podobnie jak neurony w naszym mózgu dzięki czemu jego zastosowanie z każdym dniem jest coraz większe.

Podsumowanie

Mamy 2024 rok i obecnie możemy z pewnością stwierdzić, iż wszystkie agencje marketingowe które oferują pozycjonowanie stron mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu a także pieniędzy dzięki sztucznej inteligencji. Twórca Chapta GPT, czyli obecnie najpopularniejszej platformy używającej sztucznej inteligencji stwierdził, że do 2030 roku sztuczna inteligencja będzie o wiele mądrzejsza od najbardziej wybitnych naukowców. To ona zawładnie nie tylko światem pozycjonowania, przemysłu, medycyny, IT ale wszystkimi innymi dziedzinami. Wyprze ona wiele stanowisk pracy, jednak w ich miejsce powstaną nowe i jedyne co możemy zrobić w tej sytuacji to musimy się na to przygotować.

