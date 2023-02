Jak uchronić konto przed zajęciem komorniczym?

Odnajdywanie kont bankowych przez komorników

Internet i wszelkiego rodzaju cyfrowe bazy danych znacznie ułatwiły pracę komornikom. Przydatnym narzędziem jest wspomniane już Ognivo. To stworzona przez KIR aplikacja internetowa, która umożliwia sprawną wymianę informacji między bankami i różnego rodzaju instytucjami. Dostęp do danych mają też komornicy sądowi. Obecnie do systemu należą praktycznie wszystkie ważne banki działające na terenie Polski. A to oznacza, że niezależnie w którym z nich będziesz miał konto komornik się o tym dowie i przeprowadzi zajęcie. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

Mając świadomość istnienia rzetelnego systemu informacji bankowej na terenie kraju wiele osób zadłużonych zastanawia się nad otworzeniem konta w zachodnim banku lub instytucji bankowej. System Ognivo będzie miał dostępu do takich danych. Czy może je uzyskać w innych sposób?

Revolut to jedna z popularnych instytucji świadczących usługi bankowe, na której obcokrajowcy otwierają swoje konta. Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Londynie. Revolut a komornik – jak wygląda ta kwestia? Otwierając tam rachunek otrzymuje się dwa numery konta. Pierwszy przeznaczony jest do transakcji w euro, drugi do lokalnych w Polsce. Czy na to drugie może wejść komornik?

Gdzie Revolut lokuje Twoje pieniądze?

Revoult nie prowadzi w Polsce własnych kont, korzysta natomiast z usług innego banku. Jest nim DABA Dział Płatności Masowych, czyli nic innego, jak Danske Bank. Choć działa on na terenie kraju to jednak, jako właściciel rachunku figuruje Revolut, nie zaś osoba, która zleciła to brytyjskiej firmie. Komornik nie jest więc w stanie przypisać tego konta do poszukiwanego dłużnika.

Zmiany mogą nastąpić, jeśli Revolut zdecyduje się wejść na polski rynek i uzyskać licencję bankową. Są jednak rozwiązania alternatywne takie jak DiPocket czy Payser. Obydwie oferują rozliczenia finansowe online jednak nie są bankami. Nie znajdą się więc w systemie Ognivo.

Jak widać istnieją możliwości uniknięcia zajęcia komorniczego. Nie jest to najbardziej oczywisty sposób, ale samo założenie konta na Revolut ani późniejsza obsługa swoich finansów nie jest niczym trudnym. A dzięki temu możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, które nie trafią w ręce komornika.