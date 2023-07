Jak uniknąć ukrytych cukrów w produktach dietetycznych?

Napoje roślinne, wafle, płatki owsiane – może się wydawać, że każdy z tych produktów jest wolny od cukru dodanego. Tylko pozornie. Wielu producentów „wzbogaca” swoje wyroby o ten dodatek, wpływając w ten sposób na ich walory smakowe. Nawet gdy cukier nie pojawia się na liście składników, warto dokładnie zapoznać się z treścią na opakowaniu. Trzeba bowiem wiedzieć, że istnieje kilkadziesiąt nazw (to nie pomyłka), pod którymi może kryć się ten dodatek. Sacharoza, syrop kukurydziany, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop słodowy, karmel – to tylko niektóre z nich. Produkty spożywcze zawierają naturalnie występujące cukry. Czemu więc ma służyć cukier dodany? Na pewno nie poprawie walorów odżywczych produktu. Taki dodatek znacząco podnosi wartość kaloryczną, ale źródłem kalorii są w tym przypadku węglowodany proste, których spożycie należy utrzymywać na odpowiednim poziomie. Chodzi wyłącznie o smak. Niestety, nie wszystko co smaczne okazuje się zdrowe.

Wybieraj te produkty, które mają maksymalnie uproszczony skład

Jak więc odsiać ziarno od plew i w gąszczu produktów wyłonić te, które rzeczywiście nie zawierają cukru dodanego? Przecież nie sposób zapamiętać wszystkich nazw, pod którymi producenci mogą przemycić ten składnik. Bez obaw. Istnieje prosta i niezawodna metoda, dzięki której łatwo można rozpoznać żywność, która faktycznie zasługuje na miano dietetycznej. Wystarczy wybierać te produkty, które charakteryzują się maksymalnie prostym składem.

Do takich wyrobów należą płatki owsiane górskie. To typowy produkt jednoskładnikowy, powstający w procesie obróbki ziaren owsa. Mają dość niską wartość kaloryczną, ale przy tym wykazują dużą gęstość odżywczą, co oznacza, że zawierają wiele cennych dla zdrowia substancji. Jeżeli szukasz naturalnego źródła minerałów i witamin, kup płatki owsiane górskie w sklepie Oshee.

Kolejny dietetyczny produkt, w którym nie ma miejsca na cukier dodany, to wafle ryżowe SONKO. Ich podstawowym składnikiem są ziarna ryżu. Występują też w wariancie z dodatkami, ale jeżeli sięgniesz po wafle naturalne, bez żadnej słodkiej polewy, masz pewność, że nie spotkasz się z dodatkiem cukru.

Napoje roślinne to dla wielu osób wegańska alternatywa dla mleka krowiego. Takie produkty charakteryzują się wyśmienitym smakiem i mogą być wykorzystane w kuchni na wiele sposobów, ale jeżeli zawierają cukier dodany, ich dietetyczne właściwości są właściwie żadne. Jeżeli szukasz wyrobów, które są całkowicie wolne od tego dodatku, koniecznie sprawdź asortyment napojów roślinnych w sklepie Oshee i wybierz wariant, który smakuje Ci najbardziej.