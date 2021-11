Jak uniknąć zagrożeń zdrowotnych żywności podczas produkcji?

Termin „bezpieczeństwo żywnościowe” został użyty po raz pierwszy w roku 1974. Ustalono go podczas Konferencji Żywnościowej FAO, która odbyła się w Rzymie. Od roku 1996 pojęcie to jest stosowane na całym świecie. Określa ono szeregu warunków, jakie muszą zostać spełnione, oraz działań, jakie należy podjąć podczas wszystkich etapów produkcji żywności celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia konsumentów. Bezpieczna żywność to taka, której konsumpcja nie wywołuje niepożądanych skutków zdrowotnych. W związku z powyższym zasadniczym obowiązkiem producentów artykułów spożywczych jest zachowywanie odpowiednich standardów higieny podczas wszystkich etapów procesu produkcyjnego. Podmioty prowadzące działalność związaną z produkcją żywności mogą skorzystać z gotowych rozwiązań do dbania o higienę. Specjalistyczne wyposażenie dla przemysłu spożywczego oferuje na przykład CleanAccess (jej wizytówkę znajdziesz na stronie internetowej: https://clean-access.com/).