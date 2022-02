Jak utrzymać w dobrym stanie hamulce w aucie? Kiedy i jak należy wymienić hamulce, klocki i płyn hamulcowy?

Elementy układu hamulcowego

Na elementy układu hamulcowego składa się wiele części. Podstawowymi są:

- klocki hamulcowe

- tarcze hamulcowe

- płyn hamulcowy

Każda z nich, zużywa się i wymaga wymiany. Do odpowiedniego działania całego układu hamulcowego, wszystkie części muszą być w nienagannym stanie, a wszelkie niepokojące sygnały, powinny być natychmiast sprawdzone. Poza tymi podstawowymi elementami, warto również wspomnieć o przewodach hamulcowych, które często z biegiem czasu ulegają zniszczeniu. Należy więc również badać ich stan, gdyż uszkodzenie przewodu hamulcowego, może całkowicie pozbawić nas hamulców. Równie ważny jest stan zacisków hamulcowych, w których umieszcza się klocki. Niesprawne zaciski, mogą zablokować koło, lub osłabić siłę hamowania. W takim przypadku, należy oddać je do regeneracji, lub zakupić nowe.

Objawy zużycia hamulców

Zużycie poszczególnych części może objawiać się na wiele sposobów. W przypadku zużytych klocków, będzie to wydłużona droga hamowania, a także niepokojące dźwięki. Klocki zużywają się najszybciej, średnio wytrzymują od 20 do 40 tysięcy kilometrów, w zależności od stylu jazdy. Zużyte klocki, można również rozpoznać po opiłkach metalu na kołach i elementach układu hamulcowego. Odpowiednio wcześnie wymienione klocki, zapobiegną uszkodzeniom innych elementów układu hamulcowego.

Tarcze hamulcowe, według deklaracji producentów, mają dwukrotnie większą żywotność niż klocki. Nie jest to jednak reguła, gdyż poza normalnym zużyciem, mogą zaistnieć sytuacje, w których tarcza ulegnie uszkodzeniu znacznie wcześniej. Może się tak stać, w przypadku wjechania w kałużę po długim hamowaniu. Rozgrzana tarcza hamulcowa w kontakcie z zimną wodą, może ulec deformacji, co znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo. Pofalowana i zużyta tarcza to z kolei drgania na kierownicy w trakcie hamowania, a także wydłużenie drogi hamowania. Jazda na zużytych tarczach, wiąże się z koniecznością częstszej wymiany klocków hamulcowych, a także znacznym pogorszeniem bezpieczeństwa, dlatego nie warto doprowadzać do takich sytuacji.

Wiele osób zapomina, że płyn hamulcowy również się zużywa i traci swoje właściwości. Objawia się to zmniejszeniem siły hamowania, należy go wymieniać co 40-50 tysięcy kilometrów, lub co dwa lata. Niski stan płynu hamulcowego również może wpłynąć na działanie naszych hamulców, dlatego warto regularnie go kontrolować. Wymiana jest niedroga, a znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo.

Przyczyny przedwczesnego zużycia hamulców

Jakie czynniki wpływają na żywotność elementów układu hamulcowego? Najczęściej wymieniane klocki, poprzez dynamiczny styl jazdy, mogą skrócić swoją żywotność, nawet o 50%. Natomiast ekonomiczna jazda i częste hamowanie silnikiem, z pewnością zapewni nam bardzo dobry stan klocków na dłuższy czas. Na zużycie wpływa również stan tarcz hamulcowych. Zużyte tarcze, powodują nierównomierne ścieranie okładzin hamulcowych, co wiąże się z koniecznością częstszych wymian. Kolejnym czynnikiem wpływającym na żywotność klocków, jest również oś na której montowane są klocki. W przypadku tylnej osi, która jest mniej obciążona podczas hamowania, klocki mogą wytrzymać nawet dwa razy dłużej, niż na osi przedniej. Na żywotność klocków hamulcowych ma również wpływ materiał, z którego zostały wykonane. Klocki ceramiczne, mają bowiem dużo większą wytrzymałość, niż klocki organiczne.

Jak wymienić elementy układu hamulcowego?

Wiele elementów układu hamulcowego, możemy wymienić sami u siebie w garażu. Jednym z nich są klocki, których wymiana nie należy do skomplikowanych. Warto jednak pamiętać, że podczas wymiany klocków, należy wymienić je z obu stron osi. Całą procedurę wymiany klocków znajdziemy na dobrych stronach motoryzacyjnych. W przypadku wymiany tarcz, również nie jest to nic skomplikowanego. Zwykle przymocowana jest ona jedną śrubką, po której odkręceniu powinna bezproblemowo zejść z piasty. Ważne jest, by nowa tarcza, miała te same otwory na śruby co zużyta i żeby przykręcić ją w odpowiednim położeniu. W przeciwnym wypadku, uniemożliwi nam to założenie koła. Wymiana płynu hamulcowego, jest nieco bardziej skomplikowana, szczególnie w przypadku wymiany płynu w całym układzie hamulcowym. Warto wtedy udać się do warsztatu, gdzie profesjonaliści zrobią to dużo szybciej, bez konieczności brudzenia całego garażu.

Każdy element po wymianie, wymaga chwili czasu, aby odpowiednio się "ułożyć", dlatego pod żadnym pozorem, nie należy gwałtownie i często hamować, świeżo po wymianie. Jeśli w naszym samochodzie pojawiają się niepokojące objawy dotyczące hamulców, nie lekceważmy ich, gdyż to one w największej mierze, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu.

