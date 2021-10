Jak uzyskać wysokiej jakości nadruki na tekstyliach?

Na efekt końcowy wpływ mają czynniki takie, jak jakość bawełny czy nietypowe kształty zdobionych produktów. Rozwiązaniem jest transfer DTF, który eliminuje większość problemów i przynosi wiele korzyści dla producenta tekstyliów.

Czym jest transfer DTF ?

Transfer DTF (z ang. Direct to Film) oznacza przygotowanie transferu z obrazu cyfrowego, wydrukowanego w technologii pigmentowej. Drukując na specjalnej folii do DTF i wykorzystując sypki klej (proszkowy klej termotransferowy) oraz korzystając z prasy termicznej, możemy przenieść cały wydrukowany obraz na tekstylia. Z uwagi na to, że transfer DTF może być drukowany na drukarce pigmentowej, technologia jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Drukarka typu desktop może zostać dostosowana do produkcji transferów DTF. Jednak dostępne są profesjonalne rozwiązania do druku DTF – drukarka do druku bezpośredniego DTG EPSON SC-F2100, która drukuje na arkuszach folii do DTF, czy też drukarka rolowa MAX60 do wysoko wydajnej produkcji transferów.

Sam proces pozostaje niezmienny, bez względu na rodzaj sprzętu jakim dysponujemy. Zadrukowana folia posypywana jest proszkowym klejem termoaktywnym. Zastosowanie prasy termotransferowej lub tunelu grzewczego pozwoli na wyżelowanie nadruku posypanego klejem. W tym procesie wydruk jest suszony i łączony z klejem. Wysuszony produkt jest już gotowy do aplikacji na tkaninie.

Jakie korzyści wiążą się z zastosowaniem transferu DTF?

Przede wszystkim, produkcja transferów DTF umożliwia uniknięcie, bądź też znaczne ograniczenie niedogodności, jakie wiążą się z wykonywaniem nadruków bezpośrednich na tkaninach. W przypadku transferów DTF, z wykorzystaniem drukarki Epson SC-F2100, nie jest konieczne pokrycie koszulek pretreatmentem, sam nadruk zaś, jest mniej wrażliwy na jakość bawełny, z której tshirt został uszyty. Transfer DTF umożliwia również aplikację na tekstylia poliestrowe i mieszanki. Nie ogranicza nas jednocześnie kształt produktu. Odpowiednia prasa termiczna pozwala bowiem na naniesienie zdobień chociażby na czapki z daszkiem. Ponadto, możliwe jest wykonanie wydruku wielu niewielkich obrazów jednocześnie.

Transfer DTF – dla kogo?

Każdy producent nadruków na tekstyliach odczuje zalety korzystania z technologii DTF. Możliwość produkcji wielu pojedynczych transferów z pewnością przypadnie do gustu sitodrukarzom, którzy mogą wykorzystywać DTF jako uzupełnienie swojej standardowej oferty. Klienci wykonujący zdobienia foliami termotransferowymi docenią opcję zdobienia bez wycinania i obierania folii. Ci zaś, którzy pracują w technologiach cyfrowych odczują kolejne plusy tego rozwiązania – docenią łatwość ich produkcji, a drukujący sublimacją otrzymają doskonałe rozwiązania na bawełnę. Brak konieczności wykonywania wcześniejszego pretreatmentu, zmniejszenie ilości użytego atramentu do wydruku niewątpliwie przekona posiadaczy drukarek DTG.

Technologia DTF pozwala na pokonanie wielu ograniczeń najbardziej popularnych technologii. Jeśli zależy nam na zwiększeniu wydajności w druku zdecydowanie warto z niej skorzystać. Firma API.PL opracowała rozwiązania z zakresu druku w technologii DTF oferowane w ramach pakietów DTF MINI, MIDI oraz DTF MAX, które odpowiadają wymaganiom różnych odbiorców – od samych materiałów eksploatacyjnych do DTF, poprzez kompleksowe rozwiązanie oparte na drukarkach DTG marki EPSON, aż do wysoko wydajnej produkcji transferów z wykorzystaniem zestawu DTF.PL MAX60.