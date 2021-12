Jak walczyć z pierwszymi objawami przeziębienia?

Ból gardła

Często jednym z pierwszych objawów przeziębienia jest pieczenie, drapanie, uczucie suchości i ból gardła. Możemy mieć chrypkę lub nawet trudności z przełykaniem. W tym przypadku najważniejsze jest odpowiednie nawilżenie śluzówek. Można to osiągnąć przez nawilżanie powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy oraz stosowanie płukanek lub preparatów aptecznych.

Naturalne metody opierają się na płukaniu gardła naparem z ziół, np. szałwii, rumianku, a także soli kuchennej, sody oczyszczonej bądź preparatów aptecznych. W takim przypadku można stosować również miód lub inne domowe mikstury na jego bazie. Jednak najszybszym sposobem jest sięgnięcie po tabletki na ból gardła, które zawierają w sobie substancje przeciwwirusowe, antybakteryjne i przeciwbólowe, a nawet znieczulające. Powlekają one błonę śluzową gardła i zabezpieczają ją przed wysychaniem.

Katar

Katar to jeden z najbardziej uciążliwych objawów przeziębienia. Jest jednak potrzebny, ponieważ to reakcja obronna organizmu na atakujące go patogeny. W tym przypadku powinniśmy pamiętać o systematycznym, dokładnym oczyszczeniu nosa. Możemy wspomagać się również preparatami aptecznymi, w postaci kropli, tabletek lub sprayów. Warto stosować również inhalacje z soli fizjologicznej, które ułatwią nam oddychanie i nawilżać nos na przykład wodą morską. W przypadku kiedy zaczynamy czuć ból głowy, mamy wrażenie rozpierania w okolicy czoła i policzków wówczas mogło dojść do zapalenia zatok. Należy wtedy zastosować leki na zatoki. Jeśli jednak po 5-7 dniach te dolegliwości nie ustąpią lub będą się nasilały, należy skontaktować się z lekarzem.

Gorączka

Gorączka jest symptomem świadczącym o tym, że nasz organizm walczy z infekcją. W przypadku temperatur sięgających do 38 stopni nie powinno się zażywać leków przeciwgorączkowych. Jednak kiedy temperatura przekracza 38 stopni, należy wdrożyć leczenie. Najczęściej stosowane są leki na bazie substancji takich jak paracetamol, ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy, które wykazują działanie przeciwgorączkowe.

Podczas gorączki ważne jest również odpowiednie nawodnienie naszego organizmu, ponieważ wraz z potem tracimy wodę i stajemy się coraz słabsi. Kiedy dopadła nas gorączka, katar i kaszel najlepiej sięgnąć po wieloskładnikowe preparaty, czyli leki na objawy przeziębienia i grypy, które w swoim składzie zazwyczaj mają jedną z substancji obniżających temperaturę ciała oraz związki, które na przykład redukują obrzęk błony śluzowej gardła lub nosa, dzięki czemu ułatwiają nam swobodne oddychanie.