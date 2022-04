Jak wybrać buty piłkarskie do gry w hali?

Zarówno dla profesjonalnych piłkarzy, jak i amatorów rekreacyjnego kopania piłki, zdecydowanie najważniejsze są buty. Widać to na trawiastych boiskach, ale i w hali. Jak więc prawidłowo wybrać obuwie na twardą nawierzchnię?

Jaką podeszwę powinny mieć buty do gry w hali?

Buty piłkarskie na poszczególne rodzaje boisk różnią się przede wszystkim kształtem podeszwy. Na naturalnej trawie potrzebne są kołki pod stopami. Najczęściej wykorzystuje się tzw. lanki, czyli kołki z tworzywa sztucznego, ale popularne są również buty z aluminiowymi wkrętami. Na sztucznych murawach najlepiej sprawdzają się turfy, czyli buty ze spodami pokrytymi niewielkimi wypustkami.

W hali potrzebne będą płaskie podeszwy. W utrzymaniu równowagi pomagają jednak perforacje. System rowków ma stabilizować sylwetkę zawodnika i zapobiegać poślizgom. Ważniejszy jest jednak materiał, z jakiego wykonuje się takie podeszwy.

Zdecydowanie najlepiej sprawdzają się modele z kauczuku i mocnej gumy. Warto wybierać buty z podeszwą wysokiej jakości. Będą się wolniej ścierać i dłużej zapewnią odpowiednią przyczepność.

Podeszwy powinny być również dość elastyczne. Tylko wtedy zawodnik w trakcie gry w hali może w pełni się rozwinąć. Mecze pod dachem rozgrywa się na małej przestrzeni, dlatego stopom potrzebna jest większa swoboda - często stawia się je pod niewygodnym kątem.

W halach obowiązuje również odpowiednia kolorystyka podeszwy. W większości obiektów nie można grać w obuwiu z ciemnymi spodami, które zostawiają ślady na nawierzchni.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze butów piłkarskich do gry w hali?

Oprócz podeszwy zewnętrznej istotna jest również podeszwa środkowa butów halowych. To ona odpowiada bowiem za amortyzację na boisku. Warto wybierać modele, w których warstwa amortyzacyjna jest stosunkowo gruba. W przeciwnym razie dłuższa gra w hali może skończyć się bólem stóp i odciskami.

Kolejna cecha dobrych butów piłkarskich na twarde nawierzchnie to wzmocnione czuby obuwia. Specyfika gry w hali sprawia, że uderzenie szpicem buta jest tutaj znacznie częściej spotykane niż na trawiastych boiskach. Nieraz jest to najszybsza forma strzału w tłoku pod bramką. Tyle że takie kopnięcia mogą przy okazji szybko zniszczyć buty, bez wzmocnień czuby nie wytrzymają więc zbyt długo.

Istotna jest także konstrukcja cholewki. Na rynku przeważają dziś niskie buty. Należy jednak pamiętać, że powinny mocno trzymać stopę. Bez tego, przy giętkiej podeszwie, łatwo o skręcenia. Ci, którzy potrzebują jeszcze większej stabilizacji, powinni sięgnąć po halówki ze skarpetą, czyli wysokim kołnierzem - można je znaleźć na https://11teamsports.pl/c/buty-pilkarskie-adidas.

W stabilizacji stopy pomaga solidny system sznurowania. Poza tym halówki muszą być lekkie i przewiewne. Inaczej gra w hali zmieni się w udrękę dla stóp.

Które modele butów piłkarskich najlepiej sprawdzają się w hali?

Producenci butów piłkarskich prześcigają się dziś w nowych rozwiązaniach, które poprawiają komfort gry w hali. Do najciekawszych modeli należą buty halowe Nike. Z jednej strony są to kopie korków na trawiaste murawy - tak jest z obuwiem Nike Mercurial, które jest dostępne na https://11teamsports.pl/c/buty-pilkarskie-nike-mercurial.

Ale amerykański producent przygotowuje także specjalne modele dedykowane twardym nawierzchniom. To przede wszystkim buty z serii LunarGato. Wyróżniają się miękką, naturalną skórą, z której wykonana jest przednia część buta. To poprawia precyzję strzałów. Do tego dochodzi system amortyzacji, który chroni stopy w miejscach, w których najmocniej stykają się z podłożem.

Warto zwrócić uwagę również na propozycje adidasa. Oprócz kultowej serii Predator, w ramach której niemiecka firma przygotowuje modele do gry w hali, wysokie oceny zbierają buty z serii Mundial Goal.

To odpowiednik butów adidas Mundial Team, które od lat podbijają zielone murawy. Obuwie z tej linii to w pierwszej kolejności wygoda i wytrzymałość. Odpowiada za nie naturalna skóra. Dzięki niej cholewka jest niemal nie do zdarcia, a stopa przyjemnie układa się we wnętrzu obuwia.