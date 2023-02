Jak wybrać buty robocze?

Korzystanie z butów roboczych jest wymagane przede wszystkim u pracowników fizycznych, choć nie tylko. Aby jednak tego rodzaju obuwie mogło należycie pełnić swoją rolę, musi być starannie dobrane. Podczas zakupów, warto zwracać uwagę zwłaszcza na jakość obuwia roboczego, jak i na poziom ochrony, którą zapewnia.

Obuwie robocze niejedno ma imię. Na rynku dostępne są rozmaite jego rodzaje, dostosowane do potrzeb osób wykonujących różne zawody. Pracownikom narażonym na ujemne temperatury powietrza przydadzą się solidne, ocieplane od wewnątrz buty robocze. Doskonale, jeżeli będą one posiadały antypoślizgową podeszwę, która zmniejszy prawdopodobieństwo niebezpiecznego w skutkach upadku. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy wymaga kontaktu z wilgocią, obuwie powinno być wodoodporne. Bardzo istotne jest także to, aby buty posiadały odpowiednią wagę. Jeśli mają być przeznaczone do pokonywania dużych odległości, powinny być raczej dość lekkie. Ponadto, w niektórych zawodach wymagane mogą być buty antyelektrostatyczne bądź chroniące przed kontaktem z substancjami niebezpiecznymi. Mowa tu chociażby o benzynie czy różnego rodzaju olejach.

Jakość jest najważniejsza

Bez względu na to, w jaki rodzaj butów roboczych się inwestuje, najważniejsze jest to, aby były one produktem wysokiej jakości. Powinno się zatem oczekiwać od nich:

odporności na uszkodzenia mechaniczne komfortowego użytkowania korzystnego stosunku ceny do jakości

Nawet najlepsze buty robocze po pewnym czasie użytkowania będą wymagały wymiany. Ważne jest zatem to, aby były one dostępne w korzystnej cenie. Nie należy jednak decydować się na najtańsze rozwiązanie. Produkt zakupiony za podejrzanie niską cenę, z dużym prawdopodobieństwem będzie wyrobem pośledniej jakości i szybko ulegnie eksploatacji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Na wybór obuwia roboczego warto poświęcić trochę swojego czasu. Zakupy w żadnym razie nie powinny być pochopne, bo będzie się ich później żałować. Na początku warto zastanowić się nad zagrożeniami, na które jest się narażonym w swoim miejscu pracy. Pomocne może okazać się przyglądanie poszczególnym oznaczeniom. Osoby pracujące na zewnątrz mogą zwrócić swoją uwagę na buty robocze z normą S3. Gwarantują one bowiem nie tylko bezpieczeństwo palców, ale również wodoodporność. Nie można powiedzieć tego o obuwiu roboczym normy S1P. To z kolei będzie trafionym rozwiązaniem dla osób pracujących wewnątrz budynków.

Wybierając buty robocze trzeba także przyjrzeć się materiałom, z których są wykonane. Najpopularniejsze wydaje się być obuwie, którego wierzch wykonany jest ze skóry naturalnej. Jest to bowiem materiał wyjątkowo odporny na różnego rodzaju uszkodzenia, w tym mechaniczne. Pracownicy budowlani, którzy mogą być narażeni na kontakt z wysokimi temperaturami, powinni przyjrzeć się butom roboczym wykonanym z tak zwanej skóry perforowanej. Przewiewne obuwie nie będzie jednak dobrą opcją dla pracowników mających kontakt z różnego rodzaju pyłami.

Bardzo istotna jest także kwestia doboru odpowiedniej podeszwy obuwia roboczego. To przecież od niej w dużej mierze zależy komfort codziennego użytkowania butów. Jeśli będzie ona zbyt cienka, pracownik szybko zacznie narzekać na uciążliwe bóle stóp. Wydaje się zatem, że całkiem dobrą opcją mogą okazać się buty z dwuwarstwową podeszwą. Element podeszwy mający kontakt z podłożem powinien być twardy, aby zapewniać stabilność, natomiast ten mający kontakt ze stopami, powinien być wykonany z dość miękkiego materiału. Należy jednak pamiętać o tym, że nawet najtrwalsza podeszwa po pewnym czasie się ściera i nie chroni już tak dobrze, jak na początku. Jak zatem zaznaczono wyżej, co jakiś czas obuwie robocze wymaga wymiany na nowe.