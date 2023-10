Jak wybrać dobre taśmy LED? Czym kierować się przy zakupie?

Czym się kierować wybierając oświetlenie?

Przed zakupem taśmy LED należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów, które ułatwią wybór odpowiedniego produktu. Jakie są najważniejsze parametry?

1. Rozmiar diod oraz gęstość ich rozmieszczenia na pasku. Powyższe właściwości mają znaczący wpływ na intensywność światła. Najczęściej do wyboru są produkty oznaczone symbolem „SMD 3528” lub „SMD 5050”. Ten zapis odnosi się do rozmiaru lampek i informuje, że na taśmie są zamontowane diody o wielkości 3,5 mm x 2,8 mm lub 5,0 x 5,0 mm. Z kolei oznaczenie „150 LED” lub „300 LED” nawiązuje do liczby lampek na rolce taśmy o długości 5 m.

2. Moc strumienia świetlnego. Powyższy parametr mówi o ilości lumenów przypadającej na diodę. Im więcej lumenów, tym jaśniejsze oświetlenie.

3. Klasa szczelności. Odnosi się do wodoodporności i pyłoszczelności konkretnego modelu. W oświetleniu paskowym można wyróżnić kilka klas:

IP20 – to produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Diody nie są chronione dodatkową powłoką, dlatego sprawdzą się wyłącznie w suchych wnętrzach.

IP44 – to produkt, który może być zamontowany w miejscach narażonych na wilgoć i parę wodną, czyli w łazience lub kuchni. Diody na taśmie mają powłokę silikonową i są chronione przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej.

IP68 – to produkt odpowiedni do instalacji zewnętrznych i łazienkowych. Jest polecany w miejscach narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz i śnieg. Diody są chronione specjalną gumą przed wnikaniem pyłu i wody.

4. Napięcie produktu i wybór zasilacza. Najpopularniejsze warianty taśm LED mają napięcie 24 lub 12 V. Trzeba pamiętać, że na tego typu konstrukcje bardzo źle wpływają wszelkie skoki napięcia. Mogą spowodować przepalenie diod, co sprawi, że żarówki nie będą się już nadawały do użytku. Dlatego zasilacz do taśmy powinien być stałoprądowy, stabilizowany i przeznaczony do oświetlenia LED. W sprzedaży są również produkty LED 230 V, które nie wymagają zasilacza. Do użytku domowego warto jednak wybrać wariant o mocy 12 V.