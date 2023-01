Jak wybrać dobry podnośnik kolumnowy do warsztatu?

Rodzaje podnośników kolumnowych

Jak poinformowali nas specjaliści od wyposażenia warsztatów – firma Moto Dakar, wyróżniamy następujące podnośniki kolumnowe do warsztatu samochodowego:

Stacjonarne - można je użytkować w stałej lokalizacji.

Przenośne- można zmieniać miejsce użytkowania podnoszenia.

Dzięki tym urządzeniom można wykonać wszystkie prace przy podwoziu samochodu. Podnośnik kolumnowy sprawdzi się również w garażu pasjonata samodzielnych napraw oraz konserwacji własnych czterech kółek.

Czym się kierować wybierając podnośnik do samochodu?

Wydawać by się mogło, że wybór tego sprzętu to bułka z masłem, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ pod wzgląd należy wziąć mnóstwo różnych aspektów a kluczowym z nich zawsze jest miejsce na którym będzie stał podnośnik. Powierzchnia musi być przede wszystkim równa. Podnośnik musi stać stabilnie aby zachować wszelkie ostrożności i zasady bezpieczeństwa.

Jak wybierać i na co zwracać uwagę w podnośnikach kolumnowych?

Udźwig.

Zazwyczaj udźwig w urządzeniach dwukolumnowych to od 3,5-5 ton dla podnośników dwukolumnowych, czterokolumnowe posiadają udźwig 6,4 ton!

Wysokość podnoszenia pojazdu.

najczęstsza wysokość udźwigu to 1 795 – 1 996 mm

Długość ramion

To właśnie od długości ramion będzie zależało czy będziemy mogli obsługiwać długie pojazdy, zazwyczaj podnośnik kolumnowy posiada przedłużki. Przed zakupem warto spytać producenta.

Wysokość podnośnika kolumnowego.

To kluczowy aspekt montażu, trzeba zobaczyć, czy między podnośnikiem a sufitem będzie jeszcze tzw. wolna przestrzeń. Podnośniki dwukolumnowe mogą być bardzo wysokie, nie wszystkie pomieszczenia będą przystosowane.

Ukryte i dodatkowe funkcje urządzeń.

Wybierając podnośnik kolumnowy trzeba wiedzieć, że posiadają one dodatkowe funkcje, które są bardzo przydatne. Jedną z takich ukrytych funkcji mogą być adaptery.

Jaki napęd?

Większość podnośników kolumnowych jest na napęd elektro-hydrauliczny. Jednak duża część użytkowników jest tradycjonalistami i wybierają napędy śrubowe.

Wybierz podnośnik kolumnowy, który da ci swobodę działania!

Nie warto kierować się budżetem i wybierać najtańsze opcje, warto dołożyć więcej funduszy i kupić coś droższego co nie tylko posłuży na długie lata ale i też będzie miało wiele funkcji. Wiadomo też, że pieniądze, które będą zainwestowane w podnośnik kolumnowy zwrócą się z nakładką.

Kupując podnośnik kolumnowy zwróć uwagę na dostępność serwisowania, gwarancję i wykonywanie przeglądów urządzenia, które są zlecone przez urząd dozoru technicznego. Pamiętaj również, że montaż musi być przeprowadzona przez profesjonalistę, który posiada do tego niezbędne uprawnienia. Po zakupie pamiętaj o regularnych przeglądach, które są podstawą bezpiecznej pracy w warsztacie. Nigdy nie dopuszczaj do dłuższej przerwy w przeglądach. Lepiej zapobiegać niż leczyć prawda? Odpowiedzialne podejście do pracy z podnośnikiem kolumnowym sprawi, że praca będzie bezpieczniejsza.