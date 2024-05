Jak wybrać idealny biustonosz push-up? Praktyczny poradnik

Znajdź swój rozmiar biustonosza push-up

Zanim udasz się na prawdziwe poszukiwania biustonoszy push-up, dokładnie określ rozmiar, jaki potrzebujesz. Aby zrobić to poprawnie, musisz dokonać dwóch pomiarów – obwodu tuż pod linią biustu, który określi rozmiar stanika oraz obwodu wokół najbardziej wypukłej części piersi, co pozwoli dobrać właściwy rozmiar miseczki.

Po uzyskaniu tych wartości odnieś je do tabeli rozmiarów danej marki, mając na uwadze, że te dane mogą nieco różnić się między poszczególnymi producentami. Właściwie dobrany stanik push-up to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i wsparcia, który ma zapewniać. Trzeba pamiętać, że kobiecy biust zmienia się wraz z upływem czasu, dlatego regularne mierzenie jest wskazane.

Wybierz odpowiedni typ stanika push-up

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów push-upów jest ogromna różnorodność stylów i krojów. Od półmiseczek do w pełni zabudowanych – masz do wyboru całą paletę modeli. Różnią się konstrukcją, ale też i efektem, jaki dają. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze modele.

Klasyczne staniki push-up – fason ma miseczki wypełnione pianką lub żelem, które unoszą i powiększają piersi.

Biustonosze push-up typu plunge – przemyślana konstrukcja zbiera biust do środka, dlatego sprawdzi się do głębokich dekoltów.

Biustonosze super push-up – zapewniają maksymalne podniesienie i powiększenie piersi poprzez bardziej wypełnione miseczki, czasem z dodatkowymi wkładkami, a z ich zalet skorzystają głównie panie z mniejszym biustem.

Bardotki i braletki – do wyboru są modele bez ramiączek lub biustonosze push-up z odpinanymi ramiączkami, przydatne przy odzieży z gołymi plecami czy odkrytymi ramionami.

Typ biustonosza możesz dopasować do sytuacji. Na co dzień postaw na wygodne modele klasyczne, zapewniające dobre podtrzymanie piersi. Natomiast na wieczorne wyjścia możesz pozwolić sobie na odważniejsze kroje z efektem push-up czy głębokim dekoltem.

Wybierz odpowiedni materiał stanika push-up

Materiał biustonosza ma wpływ na jego trwałość i poziom zapewnianego komfortu. Dlatego przy wyborze odpowiedniego push-upa należy zwrócić uwagę nie tylko na aspekt wizualny, lecz także na materiał, z którego jest wykonany. Najlepsze modele uszyte są z oddychających, delikatnych tkanin, takich jak bawełna, koronka, satyna czy mikrofibra, które nie podrażniają skóry.

Wybór odpowiedniego materiału biustonosza zależy wyłącznie od Twoich indywidualnych upodobań i stylu życia. Bawełna, dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu, zapewnia niezrównaną wygodę noszenia. Jeśli pragniesz dodać swojej stylizacji odrobiny zmysłowości – wtedy elegancka koronka będzie strzałem w dziesiątkę. A może pożądasz gładkiej, jedwabistej miękkości? W takim razie satyna przypadnie Ci do gustu. A przy aktywnym trybie życia sprawdzi się oddychająca i szybkoschnąca mikrofibra.

Gwarancja dopasowania biustonosza push-up

Niezależnie od tego, jak oszałamiający jest wygląd biustonosza, jeśli jest on niewygodny – cała przyjemność znika. Dlatego nigdy nie kupuj stanika bez przymierzenia. Na szczęście wiele sklepów internetowych oferuje usługę brafittingu online, co ułatwia zakupy i pomaga uniknąć pomyłek.

Zgodnie ze wskazówkami Oli, brafitterki z ESOTIQ, idealny biustonosz to taki, który ściśle przylega do piersi i utrzymuje je we właściwej pozycji. Niepokojące sygnały, takie jak fałdki tworzące się pod linią biustu czy wybrzuszenia nad miseczkami, oznaczają, że rozmiar jest za mały. Z kolei luzy wewnątrz miseczek wymagają zmiany biustonosza na mniejszy rozmiar, lepiej dopasowany do kształtu biustu.

Dodatkowe porady przed zakupem stanika push-up

Wybierając biustonosz push-up, zwróć też uwagę kilka szczegółów.

Fiszbiny, które powinny dobrze przylegać do ciała pod biustem, nie uciskając ani nie uwierając. Mają one tworzyć łuk wokół dolnej części piersi, zapewniając im wsparcie, a nie wbijając się w skórę.

Ramiączka biustonosza – ich celem jest prawidłowe podtrzymanie piersi, dlatego powinny być regulowane, aby można było dostosować je do indywidualnych potrzeb. Nie mogą wpijać się w ramiona ani się z nich zsuwać. Jeżeli ramiączka są niewłaściwie dopasowane, będą powodować ból w części barkowej lub plecach.

Zapięcie biustonosza powinno być wygodne i łatwe w zapinaniu i odpinaniu. Co więcej, musi znajdować się na odpowiedniej wysokości, aby nie uwierało pod pachami lub na plecach.

Wybierając idealny biustonosz, zawsze kieruj się własnymi odczuciami i potrzebami. Zwróć uwagę na rozmiar, typ, materiał oraz dopasowanie do sylwetki. Dzięki temu znajdziesz bieliznę push-up, która zapewni Ci wygodę, wyeksponuje Twój biust, a przede wszystkim zdrowe wsparcie dla Twoich piersi.