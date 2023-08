Jak wybrać idealny męski zegarek? Poradnik dla konsumentów

Zegarek męski – funkcjonalny czy elegancki?

Różnorodność dostępnych na rynku czasomierzy jest ogromna. Z tego względu wiele osób ma problem z tym, jaki zegarek męski wybrać dla siebie. Klasyczne modele na pasku skórzanym i z prostą tarczą najczęściej nie mają wielu dodatkowych funkcji oprócz pokazywania godziny i daty. To jednak sprawia, że są mniej awaryjne, wysoce estetyczne i przede wszystkim eleganckie. Taki zegarek męski świetnie pasuje do garnituru, stroju formalnego czy nawet do casualowej stylizacji na co dzień.

Jeśli cenisz sobie funkcjonalność i praktyczne rozwiązania zastosowane w zegarku, koniecznie postaw na modele sportowe. Nowoczesne czasomierze z tej kategorii pozwalają na liczenie kroków, kalorii, a nawet łączenie z modułem GPS, który sprawdza przebytą drogę i prędkość. Ćwiczysz na co dzień lub jeździsz na rowerze, a aktywność fizyczna to Twoja codzienność? W takim razie kup zegarek męski sportowy i ciesz się jego praktycznością przez wiele lat użytkowania.

Alternatywnie możesz zdecydować się na model zegarka codziennego. To połączenie elegancji, sportowej funkcjonalności oraz wytrzymałości. Założysz go praktycznie zawsze, ale szczególnie na co dzień, nawet jeśli nie wybierasz się do pracy. Takie zegarki są najczęściej nieco tańsze, ale też nie będą pasować do typowo klasycznego ubioru formalnego lub stroju sportowego.

Zakup męskiego zegarka – jak wybrać odpowiedni model czasomierza?

Marzy Ci się zegarek męski, który w 100% sprosta Twoim oczekiwaniom i nie nadwyręży budżetu przeznaczonego na zakup czasomierza? Zatem powinieneś dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę w trakcie zakupu zegarka męskiego. Kilka istotnych parametrów to:

wielkość tarczy,

materiał wykonania paska,

styl i kolorystyka zegarka,

rodzaj mechanizmu, np. kwarcowy lub nakręcany ręcznie,

rodzaj szkiełka chroniącego tarczę,

dostępne funkcje.

Nieco bliżej warto przyjrzeć się zawsze funkcjonalności zegarka. Kiedy już wiesz, jaki styl czasomierza będzie odpowiedni, koniecznie przeanalizuj też dostępne opcje, jakie producent zastosował w danym modelu. Do najpowszechniejszych funkcji, zaliczamy: datownik, chronograf, pomiary prędkości, kompas, barometr i wysokościomierz. Choć te funkcje ma najczęściej zegarek męski sportowy, to jednak coraz częściej można je spotkać jako ukryte funkcje w zegarkach klasycznych oraz smartwatchach.

Jaki budżet przygotować na zegarek męski?

Stając przed wyborem zegarka męskiego dla siebie, musisz przede wszystkim oszacować maksymalny budżet, jaki chcesz przeznaczyć na ten cel. Standardowo powinieneś ustalić konkretną kwotę, której nie chcesz przekraczać. To pozwoli Ci na zawężenie zakresu poszukiwań. Wysokiej klasy zegarek męski to wydatek nawet kilku tysięcy złotych.

Na szczęście na rynku są dostępne nieco tańsze, które również charakteryzują się trwałością, funkcjonalnością oraz ponadczasowym designem dopasowanym do potrzeb każdego mężczyzny i aktualnych trendów modowych. Niektóre popularnych producentów męskich czasomierzy kosztują średnio od 200 do 1000 złotych, co jest w pełni akceptowalną kwotą.

