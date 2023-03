Jak wybrać najlepszy antyradar?

Antyradar – co to jest?

Antyradar to praktyczny sprzęt, na zakup którego decyduje się wielu kierowców. Służy on do informowania kierowcy o tym, że na jego drodze znajduje się radar lub fotoradar. Działanie sprzętu opiera się na wykrywaniu fal wysyłanych przez urządzenia służące do kontroli radarowej. Antyradar informuje kierowcę o znajdującym się w pobliżu mierniku prędkości poprzez emitowanie sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. Nowoczesne antyradary są wyposażone w funkcję wykrywania zarówno radarów, jak i laserowych mierników prędkości (tzw. lidarów).

Rodzaje antyradarów

Antyradary to urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego w pobliżu. Te praktyczne gadżety cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kierowców. Doskonale sprawdzają się zarówno w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę za kółkiem, jak i tych, które jeżdżą samochodem już od wielu lat. Przed zakupem konkretnego sprzętu warto dowiedzieć się, jakie urządzenia mamy do wyboru. Antyradary samochodowe możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

Antyradary (zwane inaczej detektorami) – ich zadaniem jest informowanie kierowców o znajdującym się w pobliżu radarze lub laserze. Antyradar namierza fale generowane przez urządzenia służące do kontroli radarowej. Gdy wykryje fale o odpowiedniej częstotliwości, uruchamia sygnał dźwiękowy i świetlny, które ostrzegają kierowcę o znajdującym się w pobliżu mierniku prędkości.

Antylasery (jammery) – odbierają sygnał ze znajdującego się w pobliżu lasera i wysyłają własny sygnał, który blokuje możliwość zmierzenia naszej prędkości.

Jak wybrać antyradar?

Antyradar to dla wielu kierowców dobry sposób na uniknięcie mandatu za przekroczenie prędkości. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup tego praktycznego urządzenia, warto zwrócić uwagę na pewne ważne parametry. Czym się kierować przy wyborze antyradaru? Oto kilka ważnych kwestii:

Skuteczność – nowoczesne antyradary są w stanie wykrywać nie tylko radary czy fotoradary, ale także pistolety laserowe.

Funkcje dodatkowe – antyradary mogą być wyposażone w wiele ciekawych opcji – takich jak np. moduł GPS czy alarm zapobiegający zaśnięciu.

Obudowa antyradaru – powinna być trwała i solidna, a jednocześnie niezauważalna dla osób, które znajdują się blisko naszego pojazdu (z tego względu antyradary zwykle występują w ciemnych kolorach).

Odległość wykrywania – najlepiej zainwestować w urządzenie, które wykryje sygnał emitowany przez radar z odległości nie mniejszej niż 300 metrów.

Funkcjonalność - urządzenie powinno posiadać aktualną mapę fotoradarów stacjonarnych, opcję bezpłatnej aktualizacji i wysyłać mało fałszywych alarmów.

Popularne antyradary

Na rynku istnieją zarówno antyradary w postaci urządzeń, jak i aplikacji, które możesz zainstalować na swoim telefonie. Dużą popularnością cieszą się m.in. antyradar Whistler oraz asystent kierowcy Yanosik, który występuje w formie urządzenia oraz aplikacji na telefon. Wysokiej jakości antyradary są dostępne w sklepie Media Expert - https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/car-audio/antyradary.

Dlaczego warto zainwestować w antyradar?

Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup antyradaru. Nic dziwnego - to praktyczny gadżet, który pozwala uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Ten przydatny sprzęt może też poprawić bezpieczeństwo na drodze. Antyradar z wyprzedzeniem informuje o zbliżającym się mierniku prędkości, dzięki czemu zapobiega gwałtownemu hamowaniu przed radarem.