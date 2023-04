Jak wybrać odpowiedni fotel gamingowy dla swoich potrzeb?

Jakie krzesło do komputera będzie wygodne?

Sklepy oferujące fotele dla graczy proponują bardzo różne ich rodzaje, ale jeśli wygoda i komfort użytkowania są dla nas na pierwszym miejscu, warto wybrać te, które charakteryzują się następującymi cechami:

Konstrukcja kubełkowa — budowa przypominająca komfortowy fotel samochodowy zapewnia wygodę siedzenia dzięki siedzisku o nieco zwiększonej głębokości i zwartym, otulającym wyprofilowaniu.

Regulowana wysokość siedziska — pozwoli na dostosowanie fotela względem wzrostu użytkownika czy wysokości biurka.

Podłokietniki — zapewniają odciążenie przedramion. Dobrze, gdy istnieje możliwość zmiany ich pozycji — najbardziej zaawansowane krzesło gamingowe pozwala nie tylko na regulację góra-dół, ale też do przodu-do tyłu lub obracanie na boki.

Obracanie — fotel obrotowy będzie znacznie wygodniejszy i bardziej przyjazny w użytkowaniu, niż taki z nieruchomym siedziskiem i oparciem, który z kolei wymaga większej zwinności i manewrowania ciałem przy siadaniu i wstawaniu. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o możliwość przesuwania fotela — krzesło na kółkach zdecydowanie wygrywa.

Możliwość obniżenia oparcia — czasem już tanie fotele gamingowe mają możliwość minimalnego obniżenia oparcia pod kątem, a wyższej klasy modele rozkładają się nawet do pozycji leżącej.

Fotel gamingowy z poduszkami — czy warto?

Część krzeseł dla graczy wyposażona jest w dodatkowe elementy. Poduszka pod głowę na fotel gamingowy zapewnia wsparcie odcinka szyjnego kręgosłupa. Ta bliżej siedziska ma za zadanie wesprzeć kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Tego typu elementy sprzyjają zachowaniu prawidłowej postawy ciała i minimalizują ryzyko bólu pleców. Jeśli uznamy, że poduszka na krzesło gamingowe nie jest nam potrzebna, najczęściej można ją zwyczajnie odpiąć. Producenci foteli jednak wiedzą co robią, ponieważ większość użytkowników foteli z poduszkami bardzo je sobie chwali.

Wybrać fotel materiałowy, skórzany, a może z ekoskóry?

Na rynku dostępne są różne wykończenia foteli, jak też ich wypełnienia. Które więc wybrać?

Wykończenie z materiału czy ze skóry?

Fotel biurowy tapicerowany jest przyjemny w dotyku, przewiewny, nie nagrzewa się radykalnie. Nie jest jednak odporny na zabrudzenia, co warto wziąć pod uwagę, jeśli wybiera się fotel gamingowy dla dziecka.

Fotel skórzany uchodzi za stylowy, jednak nie jest rozwiązaniem ekologicznym, wymaga też konserwacji. Skóra ekologiczna jest alternatywą dla tych, którzy cenią sobie charakterystyczną fakturę imitującą naturalną skórę, a jednocześnie oczekują propozycji bardziej przyjaznych środowisku.

Wypełnienie fotela — co warto wiedzieć?

Długie godziny w fotelu sprawiają, że użytkownikom zależy na miękkim wypełnieniu mebla. Co więcej, im bardziej napieramy na oparcie, tym większe ryzyko powstawania wgnieceń. Warto więc zwracać uwagę na to, czy krzesła komputerowe posiadają takie wypełnienie, które zapewnia wygodę i odporność na wgniecenia, np. piankę RAMPAGE czy EXECUTE.

Fotel gamingowy biały, czarny czy czerwony?

Pytanie brzmi: Czy wygląd tak naprawdę ma znaczenie? I tak, i nie. Znaczenie może mieć o tyle, że nierzadko pokoje graczy umeblowane są w określonym stylu. Większość krzeseł do komputera dla graczy wpisuje się w ten gamingowy charakter, oferując jednocześnie całkiem sporą paletę kolorów i sylwetek do wyboru. Pamiętać jednak trzeba, że wybierając ergonomiczne krzesło do biurka, przy którym chcemy skupić się na rozrywce, liczymy głównie na najwyższą funkcjonalność i komfort. A tutaj fotele dla graczy z pewnością nie zawodzą. Co ciekawe, fotele gamingowe wybierane są nawet przez tych, którzy wcale nie korzystają z nich podczas rozgrywek na PC, ale liczą na bardzo dobrą jakość mebla i wygodę. Niejeden skórzany fotel biurowy, który trafia do gabinetu, wybrany był właśnie z działu gamingowego.

Regulacja poszczególnych elementów fotela, jego wykończenie, wypełnienie, gadżety dodatkowe czy wygląd — wszystko to może mieć znaczenie przy wyborze najlepszego fotela dla gracza. Warto wybrać model idealnie dopasowany do siebie, by czas spędzony przed biurkiem upłynął tylko na dobrej zabawie!



Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem internetowym https://imbaseat.com, oferującym fotele i krzesła gamingowe.