Jak wybrać zasilacz do laptopa: takie ważne szczegóły

Najpierw upewnij się, że przyczyna rzeczywiście leży w zasilaczu, a jeśli tak, pilnie wymień ładowarkę. Dlaczego jest to pilne? Po pierwsze, musisz wypełnić raport, a po drugie, długa bezczynna bateria zniszczy go całkowicie. Po przeczytaniu artykułu każdy może wybrać odpowiedni zasilacz do laptopa SAMSUNG na stronie https://zeto.ua/category/blok-pitaniya/samsung.html



Domniemanie niewinności: czy to naprawdę adapter

Zanim położysz kres zasilaczowi i zaczniesz szukać nowego, musisz w końcu upewnić się, że problem tkwi w tym urządzeniu.

Laptop może przestać się ładować z innych powodów:

brak napięcia w sieci;

gniazdo jest uszkodzone;

Problem z baterią.

Dlatego poświęć kilka minut na ustalenie przyczyny: może nie wszystko jest takie straszne. Sprawdź, czy w domu jest prąd. Po upewnieniu się, że prąd nie został wyłączony, podłącz laptopa do innego gniazdka, co do którego masz pewność, że działa.

Lub podłącz działające urządzenie elektryczne, takie jak lampa biurkowa lub smartfon, do „podejrzanego” gniazdka. Jeśli sprawa jest w obecnym źródle, możesz spokojnie wydychać - fałszywy alarm. To, czego potrzebujesz, to nie nowy adapter, gniazdo naprawcze.

Co gorsza, jeśli laptop nie ładuje się w działającym gniazdku. Wtedy problem jest zdecydowanie w laptopie. Wyjmij baterię i podłącz laptopa do sieci. Jeśli urządzenie nie daje oznak życia, wydajemy wyrok na baterię: wykonaj, nie możesz ułaskawić.

Nawiasem mówiąc, zasilacz podczas skoków napięcia może chronić laptopa. Tak więc zasilacz Acer jest bardziej podatny na spalenie i oszczędza „żywotność” baterii i laptopa.

Prostokątne pudełko pośrodku kabla to transformator obniżający napięcie, który przejmuje wszystkie wstrząsy. W takim przypadku uzwojenie przepala się, a zasilacz ulega awarii. „Bohaterskiej śmierci” ładowarki można zapobiec, stosując zasilacz awaryjny lub filtr podczas podłączania do sieci.

Wybieramy zamiennik: najważniejsze cechy ładowarki

Każdy adapter ma obowiązkowe cechy, wiedząc, które, wybór odpowiedniego urządzenia dla konkretnego modelu laptopa nie jest trudny.

Oto główne parametry:

Napięcie wejściowe. Napięcie wyjściowe. prąd wyjściowy. Typ złącza.

Pierwsze cztery parametry podane są na etykiecie zasilacza, której nie trzeba odklejać od razu po zakupie laptopa. Jeśli naklejka jest zużyta lub oderwana, zajrzyj pod laptopa: niezbędne informacje są zduplikowane na obudowie. W skrajnych przypadkach możesz znaleźć dane w Internecie, wyszukując model swojego laptopa.

A teraz, w kolejności dotyczącej każdego parametru.

Napięcie wejściowe: klasyczne 220 V

Właściwie jest to prąd, który trafia do zasilacza z gniazdka. W naszym kraju jest to dobrze znane 220 woltów. W innych krajach Europy i USA napięcie przemysłowe pochodzi od 110 V. Jest to oznaczone na adapterze słowem INPUT i symbolem V (wolty). Jeśli napis na etykiecie: WEJŚCIE 100-240 V - świetnie. Oznacza to, że adapter będzie działał zarówno z gniazd krajowych, jak i zagranicznych. Większość ładowarek firmy Dell , podobnie jak inne ładowarki, ma właśnie takie wskaźniki napięcia wejściowego.

Napięcie wyjściowe: nie więcej, nie mniej

Jest oznaczony słowem WYJŚCIE i literą V (B). Bardzo ważny wskaźnik. Określa, jakie napięcie będzie dostarczane do laptopa. I tutaj konieczne jest, aby liczba woltów była zgodna z liczbą wskazaną na dole laptopa. Jeśli napięcie zasilacza jest niskie, urządzenie może nie być w stanie naładować laptopa lub może działać z przerwami. Co gorsza, jeśli napięcie wyjściowe jest wyższe niż parametry komputera: jest to niebezpieczne dla płyty głównej laptopa.

Dopuszczalna jest rozbieżność w parametrach plus minus 10% (do 2 woltów), różnicę tę może skompensować sam zasilacz. Standardowe wskaźniki dla tego parametru: 15-20 woltów.

Prąd wyjściowy: większy lub równy

Jest mierzony w amperach lub miliamperach (A, mA) i można go znaleźć na etykiecie po słowie OUTPUT. Liczba wskazuje maksymalny prąd wyjściowy, jaki może dostarczyć zasilacz. Niespójności w tym parametrze nie są tak straszne dla laptopa, ale niebezpieczne dla samego adaptera. Jeśli prąd wyjściowy jest mniejszy niż wskazany na laptopie, ładowarka po prostu się wypali. Skorzystaj z zasady: prąd roboczy może być równy lub większy niż wymagany dla laptopa.

Moc adaptera

Jest mierzony w watach i oznaczany literą W (W) lub amperami (A). W przypadku zasilania odpowiednia jest zasada: tyle samo lub więcej. Zasilacz o większej mocy niż podana na laptopie ładuje baterię szybciej bez przegrzania. Nie możesz wziąć adaptera o mniejszych watach - grozi to uszkodzeniem ładowarki. Wartość wskazaną w amperach można łatwo przeliczyć na waty. Należy pomnożyć napięcie wyjściowe zasilacza (WYJŚCIE, V) przez jego moc (A). Otrzymany produkt to moc w watach.

typ złącza

Najważniejsza cecha. Tutaj opcje nie działają - tylko dokładne dopasowanie wtyczki do specjalnego gniazda w laptopie. Średnica złącza musi być dokładna do najbliższej dziesiątej części milimetra. Najpopularniejsze wtyczki są okrągłe, puste w środku.

Adaptery różnych producentów mają własne rozmiary złączy:

proste łączniki cylindryczne. Adaptery Toshiba mają średnicę 2,5x5,5mm, HP (1,7x4,8mm); Acera (1,7x5,5);

złącza w postaci walca z bolcem w środku. Typowe dla Samsunga ładowarki (3,3x5,5mm), więcej o tej firmie możesz dowiedzieć się na https://pl.wikipedia.org/wiki/Samsung, Dell (5,0x7,4mm), IBM (5,5x7,9) oraz Sony (4,3 x 6,5 mm).

Jeśli zasilacz jest dobrany prawidłowo, złącze pasuje ciasno i bez wysiłku do otworu laptopa. Niedopuszczalne jest, aby wtyczka zwisała swobodnie w gnieździe. Jeśli aby ścisnąć złącze trzeba użyć siły - to też jest źle, można uszkodzić styki i wtedy trzeba oddać laptopa do naprawy.

Kupić zasilacz uniwersalny czy oryginalny?

Oryginalny zasilacz ma swoje „tłuste” plusy. Oryginalna przejściówka jest idealna do laptopa, więc spokojnie możesz ją zamówić w sklepie internetowym. Takie urządzenia wyróżniają się wysoką jakością wykonania i materiałów, stabilną pracą. Jedna wada: cena markowych urządzeń będzie znacznie wyższa niż w przypadku adapterów uniwersalnych.

Zasilacze uniwersalne znajdziesz w każdym sklepie komputerowym. Są to produkty chińskie, zwykle nieznanych marek. Adapter jest wyposażony w kilka wyjmowanych złączy, które naśladują wymiary najpopularniejszych marek komputerów. Są tak wszechstronne, że mogą pracować nawet z zapalniczki samochodowej. Cena jest bardzo atrakcyjna. Wszystko wydaje się być w porządku, ale są dwa „ale”: wątpliwa jakość i nikt nie gwarantuje normalnego ładowania baterii.

Ponadto nowoczesne laptopy Dell, IBM, HP mają system rozpoznawania „swojego” zasilania i po prostu nie zostaną naładowane z „adaptera oszusta”.

Co jest „dobre”: jak korzystać z adaptera

Jeśli wiesz, jak obchodzić się z zasilaczem, to to urządzenie przetrwa laptopa.

Przeczytaj zasady - są niezwykle proste:

aby rozpocząć ładowanie należy najpierw włożyć wtyczkę do gniazda laptopa, a następnie podłączyć zasilacz do sieci;

nie upuszczać zasilacza, unikać uderzania w plastikową obudowę;

przewód musi leżeć swobodnie, nie wolno go ciągnąć, skręcać i zgniatać;

jeśli planujesz zabrać adapter ze sobą w drogę, ułóż go prawidłowo: zwiń przewód w kółko i przymocuj za pomocą rzepu znajdującego się na przewodzie. Niedopuszczalne jest owijanie przewodu wokół zasilacza.

Podczas ładowania adapter należy umieścić na płaskiej powierzchni. Nie wolno go przykrywać ściereczką ani papierami – może się przegrzać;

po przyniesieniu laptopa i ładowarki z zimna nie włączaj go od razu w celu naładowania. Pozwól urządzeniom dojść do siebie i ogrzać się do temperatury pokojowej.

Teraz masz wystarczająco dużo informacji, aby określić, który konkretny zasilacz jest odpowiedni dla twojego laptopa. Wybierz przejściówkę rozważnie, nie zapomnij o jakości i korzystaj z niej z przyjemnością!