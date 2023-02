Jak wygląda kurs bibliotekarski online, ile trwa i kosztuje?

Kurs bibliotekarski i praca w bibliotece – pewne zajęcia dla nauczyciela

W bibliotece mogą pracować zarówno osoby z wykształceniem pedagogicznym, związane z ze szkolnictwem, jak i ludzie spoza systemu edukacji. Nie trzeba mieć ukończonych studiów z bibliotekoznawstwa, aby móc pracować w takim miejscu, jednak potrzebne jest wyższe wykształcenie i odpowiedni kurs kwalifikacyjny.

Taką możliwość daje obecnie wiele instytucji oświatowych i uczelni wyższych. Co więcej, okazuje się, że w dzisiejszych czasach kwalifikacje niezbędne do pracy w bibliotekarstwie można zdobyć również bez wychodzenia z domu, studiując przez Internet. Czy warto? Jak wygląda taki kurs i czym różni się od normalnych zajęć?

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

Wybierając kurs bibliotekarski, warto postawić na ten w formie e-learningu. Jest on dostępny na platformie Epedagog, prowadzonej przez Centrum Doskonalenia Zawodowego. Jest to nowoczesny model kształcenia przystosowany do potrzeb współczesnego świata. Zajęcia odbywają się w wygodnej formule kursu internetowego, do którego może przystąpić każdy, kto ma wyższe wykształcenie pedagogiczne. Oferta jest szczególnie skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po zakończeniu pracy chcieliby pracować w bibliotece.

Ile trwa i kosztuje kurs bibliotekarski?

Kurs online oferowany przez platformę Epedagog trwa 270 godzin, co jest zgodne ze standardami programu kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem odpowiedniej dokumentacji, zgodnej z rozporządzeniem MEN. Cena takiego kursu na wspomnianej wcześniej platformie należącej do renomowanego Centrum Doskonalenia Zawodowego to ok. 1500 zł.

Celem kursu jest dostarczenie kursantom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w szeroko pojętym obszarze bibliotekarstwa, od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikami zbiorowymi i indywidualnymi.

Czy warto wybrać kurs online?

Kurs pedagogiczny przez Internet czy kurs z zakresu bibliotekoznawstwa to wciąż stosunkowo nowe podejście do edukacji. Jednak widać na rynku rosnące zainteresowanie takimi kursami. Wiele osób chce poszerzać horyzonty i zdobywać nową wiedzę czy umiejętności, jednak niekoniecznie kosztem rezygnacji z dotychczasowego stylu życia czy innych aktywności.

Kurs pedagogiczny czy inny edukacyjny kurs przez Internet to możliwość połączenia dotychczasowej pracy, czy innych zajęć z edukacją. Mnóstwo osób docenia zwłaszcza fakt, że do kursu można przystępować indywidualnie, w takim momencie, kiedy najbardziej ci to odpowiada.

Samodzielnie możesz zdecydować, kiedy bierzesz udział w zajęciach, przystępujesz do zaliczeń czy egzaminu. Dla wielu osób chcących łączyć pracę i naukę jest to wręcz idealne rozwiązanie, dlatego nic dziwnego, że kursy kwalifikacyjne online cieszą się coraz większą popularnością.