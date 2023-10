Jak wygląda procedura przyznania kredytu odnawialnego?

Kredyt odnawialny – co to jest?

Nie wszyscy wiedzą, jak działa kredyt odnawialny. Czym jest i na czym właściwie polega? Taki produkt bankowy jest często nazywany kredytem w koncie, linią kredytową lub pożyczką rewolwingową. Nie wymaga otwierania żadnego dodatkowego rachunku. Cały mechanizm jego działania dotyczy konta osobistego, które klient ma już w danym banku.

Kredyt odnawialny powiększa saldo środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), które są dostępne dla kredytobiorcy. Co ważne, może być on przeznaczony na dowolny cel. Nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń, a we wniosku kredytowym nie trzeba podawać, jaki jest powód ubiegania się o tego typu finansowanie. Klient może dowolnie dysponować udostępnioną kwotą. Jest to jeden z najbardziej elastycznych produktów bankowych.

Korzystanie z kredytu odnawialnego polega na tym, że po wykorzystaniu własnych środków można używać tych, które zostały udostępnione w ramach dodatkowego limitu. Gdy na koncie pojawi się dowolna wpłata, w pierwszej kolejności pokrywa ona wysokość zobowiązania.

Kredyt odnawialny – jak się o niego ubiegać?

Aby ubiegać się o kredyt odnawialny, należy przede wszystkim założyć konto osobiste (jeśli jeszcze ktoś go nie ma w danym banku). Jest to konieczne, ponieważ kredyt odnawialny jest z nim ściśle związany. Inne warunki to:

pełnoletność,

obywatelstwo polskie lub inne, ale pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków,

stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Kredyt odnawialny może być dostępny również dla cudzoziemców. Zwykle jednak bank wymaga potwierdzenia, że są oni zatrudnieni u polskiego pracodawcy lub studiują bądź otrzymują emeryturę w naszym kraju.

Banki wymagają również, by konto osobiste regularnie było zasilane określonymi kwotami. Jeśli tak nie jest, skorzystanie z kredytu odnawialnego może być utrudnione. Co ważne, banki przed przydzieleniem linii kredytowej weryfikują zdolność kredytową klienta – tak samo, jak w przypadku każdego innego zobowiązania. Sprawdzają także jego historię w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Chodzi o to, by oszacować, czy wnioskujący będzie w stanie spłacać swój limit w terminie.

Jak ubiegać się o kredyt odnawialny? Przede wszystkim należy złożyć wniosek w trybie przewidzianym przez bank. Na przykład trzeba uzupełnić formularz na stronie internetowej i załączyć wymagane dokumenty. Procedura zwykle nie jest skomplikowana i nie wymaga długiego oczekiwania na decyzję.

Kredyt odnawialny a podobne produkty bankowe

Warto wiedzieć, że istnieją także podobne produkty oferowane przez banki. Nie są one kredytami odnawialnymi, ale zasada ich działania może być do nich nieco zbliżona. Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

Kredyt odnawialny a debet

Kredyt odnawialny a debet to dwa różne produkty, jednak mają sporo cech wspólnych. Przede wszystkim oba związane są z kontem bankowym. Jakie są różnice między nimi? Debet jest ujemnym saldem na rachunku, który trzeba spłacić w określonym terminie przy użyciu własnych środków. Natomiast kredyt odnawialny powiększa saldo o kwotę limitu przyznanego w ramach umowy.

Kredyt odnawialny a karta kredytowa

Karta kredytowa to produkt, który polega na tym, że bank przyznaje klientowi określony limit kredytowy. Można się nią posługiwać niezależnie od rachunku rozliczeniowego. Z kolei kredyt odnawialny zawsze jest przypisany do konkretnego konta i powiększa dostępne na nim środki.

Kredyt odnawialny a raty

Czym kredyt odnawialny różni się od produktów ratalnych, np. kredytu gotówkowego? W przypadku tego drugiego spłata zobowiązania jest w ratach zgodnie z harmonogramem podanym w umowie. Natomiast kredyt odnawialny jest znacznie bardziej elastyczny, każda wpłata na konto pomniejsza wykorzystany limit, a bank nalicza odsetki wyłącznie od pozostałej kwoty.

Czy warto wziąć kredyt odnawialny? To może być bardzo praktyczne rozwiązanie, ale warto korzystać z niego z głową, by nie wpaść w finansowe tarapaty.

*Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.