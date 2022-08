Jak wygląda proces zamawiania wydruków w drukarni internetowej?

Konto na stronie internetowej drukarni internetowej

Pierwszym krokiem, aby złożyć zamówienie w drukarni internetowej, jest zarejestrowanie się na stronie internetowej. Jeśli posiadasz już konto, wystarczy się zalogować.

Złożenie zamówienia poprzez odpowiedni formularz

Następnie musisz wybrać zamawiany produkt i dobrać jego parametry. Wśród nich znajdziemy takie jak: rodzaj produktu, format, liczba wzorów, rodzaj materiału i waga zamawianego produktu. Następnie musisz określić nakład, czyli to ile sztuk produktu zamawiasz oraz tryb realizacji, czyli to jak szybko chcesz, aby firma zrealizowała Twoje zamówienie.

Następnie powinieneś dołączyć plik zawierający projekt zamawianego produktu, w wybranym formacie. Musi być on stworzony według parametrów określonych przez drukarnię internetową. Mogą być one różne i zależne od produktu. Dotyczą np. kolorystyki i rozdzielczości. Ważny jest też dobór czcionki i grafiki pod funkcje, jakie ma pełnić zamawiany produkt. Wiele drukarni posiada opcję automatycznego sprawdzenia projektu. Po zapłaceniu dodatkowych pieniędzy możesz też liczyć na sprawdzenie Twojego projektu przez konsultanta-fachowca.

Zapłata za produkty w drukarni internetowej

Po skompletowaniu zamówienia i wgraniu projektu graficznego musisz zapłacić za produkt. Zazwyczaj drukarnie internetowe udostępniają różne opcje płatności. Najszybszą możliwością jest przelew PayU. Możesz też skorzystać z tradycyjnego przelewu. Po zaakceptowaniu projektu graficznego i przyjęciu płatności, drukarnia online przystępuję do realizacji zlecenia. Na stronie umieszczane są terminy jego realizacji. Są one zależne od rodzaju produktu, który zamawiasz.

Dostarczenie gotowego produktu do Twojej firmy lub domu

Gdy drukarnia internetowa wyprodukuje Twój towar, dostarczy go do Ciebie lub bezpośrednio do Twojego klienta za pomocą usług kurierskich. Przesyłka pakowana jest w odpowiednie kartonowe opakowanie, dzięki temu masz gwarancję, że zamówiony produkt nie ulegnie zniszczeniu. Często koszty dostarczenia zamówienia bierze na siebie drukarnia online. Ten sposób dostawy produktów sprawia, że możesz go zamówić z dowolnego miejsca świata i o każdej porze dnia i nocy, nie ruszając się z domu lub firmy.

Składanie reklamacji po otrzymaniu zamówienia od drukarni internetowej

Masz prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Zrobisz to, wypełniając formularz na stronie internetowej drukarni internetowej. W ciągu kilku dni otrzymasz wiadomość zwrotną.

Szybkie i sprawne zamawianie wydruków w drukarni internetowej

Zamawianie wydruków w drukarni internetowej to wygodny, prosty i szybki proces. Jeśli więc zastanawiałeś się nad złożeniem zamówienia w takiej drukarni, nie zwlekaj i skorzystaj z wielu promocji dostępnych na stronie.