Jak wyjść z rosnącego zadłużenia? Pomoc dla zadłużonych

Moda obiegu zamkniętego chroni przyrodę

Czy zadajesz sobie pytanie: czy w ciągu ostatniego roku udało mi się zrobić coś dla środowiska, w którym żyję? Jeśli odpowiedź jest przecząca lub takie pytania wywołują u Ciebie lekką panikę – nie przejmuj się – to dotyczy sporo osób. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do szkód, jakie powoduje konsumpcjonizm społeczny, że pierwsze nasze odczucie, kiedy słyszymy słowo „przyroda”, to poczucie winy. Okazuje się jednak, że niektóre z naszych decyzji pomogły przyrodzie, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy!