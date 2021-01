Jak zabezpieczyć transport owoców i warzyw?

Tylko dzięki zastosowaniu się do poniższych wskazówek i uwzględnieniu stopnia wrażliwości każdego z transportowanych gatunków zyskasz pewność, że po całej trasie wciąż będziesz cieszył się świeżością swojego towaru. Liczą się dobrej jakości skrzynki na warzywa i owoce, sprawny i nowoczesny samochód oraz precyzyjna segregacja. Co warto wiedzieć?

Transport owoców i warzyw

Jakie warunki powinny panować w czasie transportu produktów świeżych? Łuszczki pełne owoców i warzyw przede wszystkim muszą być transportowane w odpowiedniej i stałej temperaturze. Każde jej wahanie może bowiem sprawić, że jakość przewożonych produktów wyraźnie spadnie. Pamiętaj, by skrzynki drewniane schować do chłodni tu po zakończonym zbiorze. W ten sposób szybko spowolnisz proces oddychania owoców i warzyw, co przedłuży ich żywotność. Zatrzymujesz bowiem większość zmian fizycznych i biochemicznych, które naturalnie zachodzą w każdej roślinie. Zwróć jednak uwagę na uwarunkowania gatunkowe. Dokładnie posegreguj swoje zbiory, by łuszczki z konkretnym towarem przechowywać we właściwej dla niego temperaturze.

Odpowiednio posegregowane i właściwie przechowywane po zbiorze łuszczki z owocami i warzywami to jeszcze nie wszystko. Zaletą naszych czasów jest z pewnością zaawansowanie technologiczne, które pozwala nam na zapewnienie optymalnej temperatury oraz - co istotne - jej stałą kontrolę w czasie jazdy. Samochody-chłodnie monitorują warunki na pace w czasie rzeczywistym, a więc w razie jakichkolwiek niepożądanych zmian kierowca może szybko zareagować.

Dla tempa dojrzewania owoców i warzyw ogromne znaczenie ma również wilgotność powietrza. W tym przypadku również należy być bardzo ostrożnym, bo poszczególne gatunki różnią się między sobą wymaganiami. Warto raz jeszcze podkreślić, jak istotne jest wczesne zaplanowanie i przeprowadzenie skrupulatnej segregacji towaru. Drewniane łuszczki ze świeżym towarem mogą dotrzeć na miejsce w nienaruszonym stanie. Aby przewożone rośliny nie zaczęły kiełkować lub więdnąć, pamiętaj:

dla większości gatunków optymalny poziom wilgotności względnej to ok. 90-95%,

łuszczki z owocami zielonymi powinny być transportowane w warunkach, gdzie wilgotność sięga nawet 100%.

warzywa trwałe zachowują świeżość przy wilgotności powietrza sięgającej maksymalnie 70%.

Co jeszcze ma ogromne znaczenie? Gdy transportujesz skrzynki drewniane pełne świeżego towaru, zwróć uwagę na etylen. Każda roślina produkuje go w optymalnej dla siebie ilości, by regulować za jego pomocą ilość chlorofilu. Jednak jego nadmiar w sposób istotny wpływa na tempo kiełkowania. Jak zwykle - w tym przypadku również warto wiedzieć, jak wrażliwe są poszczególne gatunki, by odpowiednio posegregować łuszczki. To dowodzi, jak istotna dla osoby zajmującej się transportem jest wiedza i ciągłe doskonalenie.

Na koniec przypominamy - łuszczki z warzywami i owocami musisz zabezpieczyć przed docierającym słońcem. Pamiętaj, że ekspozycja na promienie słoneczne przyspiesza ich dojrzewanie i może sprawić, że przed dotarciem do celu zupełnie się zestarzeją. W trakcie transportu istotne jest również to, by łuszczki były odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zadbaj o ich ułożenie, by nie przemieszczały się samodzielnie po pace.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za transport owoców i warzyw, musisz mieć sporą wiedzę na temat przewożonych gatunków. To istotne, byś posiadał odpowiednie wyposażenie - ogromne znaczenie mają nowoczesne chłodnie i samochody. Wybieraj także skrzynki drewniane od sprawdzonych producentów, by mieć pewność co do ich trwałości. W ten sposób zapewnisz sobie sukces - przewożone przez ciebie produkty będą odznaczały się wysoką jakością.