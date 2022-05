Wszystkie niezbędne akcesoria do glebogryzarek spalinowych, w tym kultywator, wertykulator, koła, radełko, obsypnik, wykopywaczkę do warzyw, brony, grabie, radełko czy wyrównywarkę oraz walce i wiele innych oferuje firma Globstal.

Glebogryzarki posłużą nam nie tylko w przydomowym ogródku warzywnym. Dzięki dodatkowym akcesoriom mogą okazać się niezastąpionym sprzętem przez cały rok. Przykładowo, inwestując w pług śnieżny do glebogryzarki, usprawnimy i przyspieszymy swoją pracę również w zimie, podczas odśnieżania podjazdów i przestrzeni wokół domu.

Ponadto po założeniu odpowiednich kół, narzędzie to posłuży nam też do pielęgnacji trawnika. Koła gumowe przeznaczone są do miękkiej i łatwej w obróbce ziemi. Sprawdzą się też podczas odśnieżania. Natomiast koła do glebogryzarki typu jodełka (koła stalowe) stosowane są do orki oraz do obsypnika, ale świetnie poradzą sobie także podczas odśnieżania.

Przygotowanie miejsca pod uprawę warzyw

Jeżeli już zaopatrzyliśmy się w odpowiedni sprzęt, kolejnym etapem pracy będzie oczyszczanie miejsca pod ogród warzywny. Końcem lata lub wczesną jesienią należy z miejsca przeznaczonego pod uprawy usunąć kamienie, gałęzie oraz chwasty i pozostałości roślin.

Pamiętajmy, że przed sadzeniem gleba powinna być odpowiednio spulchniona oraz rozbita. To sprawi, że powstanie w niej więcej miejsca na wodę i tlen, a dodatkowo znacznie lepiej będzie ona wchłaniała nawozy, co polepszy wzrost roślin.

Do pozbycia się chwastów i wyrównywania powierzchni oraz do kruszenia brył ziemi przydatne są takie akcesoria jak brona i grabie do glebogryzarki. Z kolei spulchnianie podłoża bez jej odwracania możliwe przy użyciu kultywatora.

Ogródek warzywny potrzebuje też odpowiedniego nawożenia. Jeżeli gleba nie jest żyzna lub jej pH nie jest korzystne dla roślin, które chcemy posadzić, powinniśmy wzbogacić ją odpowiednim, ekologicznym nawozem. Na tym etapie prac również można posłużyć się glebogryzarką. Sprawdza się ona świetnie do mieszania nawozów, torfu czy kompozytu z ziemią.

Nie zapominajmy o odpowiednim wyznaczeniu grządek. W swoich planach uwzględnijmy ścieżki, dzięki którym poruszanie się po ogródku będzie znacznie łatwiejsze. Miejmy na uwadze też wymagania roślin, które do prawidłowego wzrostu potrzebują odpowiedniej odległości między sobą.

Jeżeli planujemy w przydomowym ogrodzie posadzić np. ziemniaki, warto zainwestować w obsypnik do glebogryzarki. Jest to narzędzie, które służy do formowania redlin i tworzy przestrzeń dla wody i powietrza. Do wykopywania bulw używajmy z kolei akcesoriów takich jak wykopywaczki do warzyw i ziemniaków. Takie rozwiązanie nie tylko przyspieszy naszą pracę, ale sprawi, że stanie się ona znacznie przyjemniejsza i mniej obciążająca.

Uprawa warzyw i odpowiednie pH gleby

Zanim zaczniemy sadzić lub siać, musimy sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednie do uprawy roślin. Dostosowanie pH do potrzeb warzyw sprawi, że ich wzrost będzie przebiegał prawidłowo i zbierzemy obfity plon. W większości przypadków najlepsza będzie ziemia o odczynie lekko kwaśnym (6 do 6,5 pH).