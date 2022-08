Jak założyć stronę internetową za darmo i czy warto korzystać z darmowych rozwiązań ?

Jeżeli masz czas i chcesz nauczyć się tworzyć strony warto zainteresować się przede wszystkim builderami Wordpress. Istnieje przynajmniej kilka rozwiązań z których możemy skorzystać tworząc stronę internetową samodzielnie. Zobacz jak zrobić stronę internetową w kilku krokach by była skuteczna.

Popularne buildery Wordpress

Do tych najbardziej popularnych należą buildery wordpress : Elementor, Divi czy Oxygen. W przypadku wykorzystania szablonu i dopasowania go do własnych potrzeb jesteśmy w stanie stworzyć prostą firmową stronę, która będzie nam towarzyszyła w rozwoju firmy.

Strona firmowa na start firmy ?

Na początek jest to opcja wystarczająca w przypadku mniejszych wymagań odnośnie jakości, wdrożenia czy możliwości layoutu. Warto mieć na uwadze że bez znajomości kodowania lub przynajmniej podstaw html możemy mieć problem z większymi przeróbkami szablonu lub tworzenia strony samodzielnie od podstaw przy użyciu buildera. W takim przypadku najpewniej wykorzystamy domyślne moduły jakie daje builder co finalnie da nam produkt typowy niczym nie wyróżniający się wśród konkurencji poza contentem i logo.

Na co uważać przy samodzielnym tworzeniu strony w builderze Wordpress ?

Częstym problemem builderów jest trudna edycja treści oraz niskiej jakości wdrożenie responsywności. Przed wyborem szablonu lub buildera warto sprawdzić motyw na którym chcemy oprzeć naszą stronę internetową na różnego typu urządzeniach i zobaczyć czy odpowiada nam jej wygląd. Jeżeli nie mamy uwag można pracować z wybraną wersją buildera lub motywu, w przypadku zastrzeżeń lepiej poszukać innego gdyż edycja i poprawki mogą okazać się karkołomne i skutkować stratą czasu i niezadowoleniem.

Edycja zaawansowana w builderze.

Jeżeli od początku chcesz stworzyć stronę wyjątkową i unikatową builder niestety ale nie jest dla Ciebie. Potrzeba dużej wiedzy i czasu aby stworzyć w oparciu o builder zaawansowaną stronę, często również będzie potrzeba wsparcia ze strony dodatkowego kodowania css i js aby osiągnąć upragniony efekt.

Co potrzebujesz by zrobić samodzielnie stronę internetową ?

Jeżeli wolisz skupić się na prowadzeniu biznesu i nie masz czasu na wyklikanie swojej strony internetowej w builderze, lepiej zaopatrzyć się w pasujący nam motyw i jedynie podmienić treści. Co prawda takie rozwiązanie nie jest idealnym ale na początek wystarczy, jeżeli jednak wiesz czego chcesz i podobają Ci się indywidualne rozwiązania oraz chcesz by strona przynosiła Klientów i była zyskowna, a wydatek traktujesz jako inwestycję warto poszukać agencji interaktywnej która przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia strony od budowy struktury i architektury, po dedykowane projekty i wdrożenie.

Do samodzielnego tworzenia strony internetowej potrzebujesz :

Przede wszystkim czasu na je zrobienie, Materiałów i pomysłu na content oraz zdjęcia, Opracowanego stylu komunikacji by strona była spójna z marką, Logo i kolorystyki, Hostingu i domeny oraz certyfikatu SSL, Założenia konta Google Analitycs oraz podpięcia kodów śledzenia,

Programy i kreatory do budowy strony internetowej ?

W przypadku jeżeli nie chcesz tworzyć strony w oparciu o builder na CMS Wordpress istnieją inne platformy za pomocą których zrobisz swoją stronę internetową. Wordpress jest jednak najpopularniejszą z nich, dającą przewagę pod względem możliwości i dostępności rozwiązań, a w przypadku problemów pomoc uzyskasz na odpowiednich grupach społeczności systemu gdzie chętnie specjaliści i deweloperzy udzielają się rozwiązując proste i skomplikowane problemy grupy. W przypadku kreatorów stron objawy i problemy mogą występować podobnie jak w builderach, zależnie od motywów i opcji pakietu wykupienia usługi warto sprawdzić jakość wdrożenia i czy funkcjonalności oraz intuicyjność panelu administratora spełnia nasze oczekiwania.