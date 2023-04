Jak zaoszczędzić na tuszach i tonerach do drukarki w domu?

Czy mozna drukować taniej?

Zarówno tusz do drukarki jak i toner kończą się w najmniej pożądanym momencie. Jak szybko to następuje? Jest to zależne jest od wielu czynników, m.in. to, jak często drukujemy i w jakich ilościach. Na szczęście sposobów na tanie drukowanie jest wbrew pozorom całkiem sporo. Przyjrzyjmy się im bliżej, bo w obecnych czasach warto szukać oszczędności wszędzie. Pdorożały zarówno artykuły biurowejak i materiały eksploatacyjne do drukarek. Pierwsza kwestią jest wybór odpowiedniego urzadzenia i tak: drukarka laserowa zwłaszza monochromatyczna będzie ekonomicznym rozwiązaniem jeśłi drukujesz głównie teksty i nie zalezy Ci na wydrukach w kolorze, ponieważ toner wystarczy na dłużej. Drukarka atramentowa z kolei będzie dobrym wyborem, jeśli zalezy nam także na kolorowych wydrukach, ale tu musimy spojrzeć wnikliwiej w to jakie konkretnie tusze sa wykorzystywane i jaką maja pojemność i estymatyczną liczbę stron, jaką sa w stanie wydrukować. Tu trzeba zwrócić uwagę, że zakłądana liczba stron podawana jest przy 5% zadruku strony i dotyczy tekstu a nie zdjęć. Drukując obrazy zużywamy znacznie więcej tuszu niż w przypadku tekstów, dlatego ten przelicznik nie uwzględnia obrazów, ponieważ tu wszystko zalezy od samych zdjęć.

Sposoby na tańsze drukowanie.

Drukuj tylko to, co niezbędne

Staraj się drukować tylko to, co rzeczywiście jest niezbędne. Co więcej, warto usunąć z dokumentu wszystkie niepotrzebne znaki, obrazki, grafiki czy nic nie znaczące fragmenty tekstu. Przez rozpoczęciem drukowania, warto sprawdzić także czy dane dokumenty są poprawnie napisane, nie mają błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. Pomoże to uniknąć ponownego drukowania i niepotrzebnego marnowania tuszu lub tonera.

Użyj trybu oszczędzania tuszu lub tonera do drukarki

Znaczna większość drukarek posiada tryb oszczędzania tuszu lub tonera do drukarki. Jest to ustawienie, które pozwala na zmniejszenie ilości tuszu lub tonera, jaka zużywana jest podczas drukowania. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztach drukowania. Z tej możliwości warto skorzystać głównie w przypadku drukowania dokumentów do użytku wewnętrznego, które nie wymagają wysokiej jakości.

Postaw na zamienniki tuszów i tonerów do drukarki

Pierwszym skutecznym sposobem na ekonomiczne drukowanie jest skorzystanie z zamienników tonerów i tuszów do drukarki. Zamienniki są nie tylko tańsze od oryginalnych produktów, ale oferują także wysoką jakość i wydajność drukowania. Warto jednak wybierać zamienniki sprawdzonych dostawców, co daje gwarancję bezpiecznego i bezawaryjnego działania drukarki.

Zadbaj o odpowiednią czcionkę

Wybierać można spośród, wielu czcionek, które pozwalają na zmniejszenie ilości zużywanego tuszu lub tonera do drukarki. Do tych najbardziej wydajnych zaliczania się m.in. Times New Roman, Calibri czy Century Gothick.

Drukuj wyłącznie w czerni

Monochromatyczne drukowanie to bardzo dobry sposób na zaoszczędzenie tuszu lub tonera do drukarki. Dzięki temu wystarczą one na dłużej, a skala odcieni szarości pozwala na komfortowe drukowanie nie tylko dokumentów tekstowych, ale także zdjęć i grafik – bez konieczności wykorzystywanie kolorów.

Postaw na drukowanie dwustronne

Oszczędność tonera lub tuszu do drukarki to jedno, ale jeśli mówimy od ekonomicznym drukowaniu, warto pamiętać także o papierze. Wiele modeli drukarek wyposażonych jest w funkcję druku dwustronnego – tzw. duplex. Sposoby te pozwalają nie tylko na zaoszczędzenie sporej ilości papieru i tonera lub tuszu, sprzyjają także ochronie środowiska naturalnego.

Jak można zauważyć, sposobów na tanie drukowanie w domu jest wbrew pozorom całkiem sporo. Wykorzystując je na co dzień, nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, a nauczymy się także korzystać z drukarki w ekonomiczny sposób. Warto, więc postawić na zamienniki tuszów i tonerów do drukarki – koniecznie od sprawdzonych dostawców, dbać o oszczędne ich eksploatowanie, dbając jednocześnie o mniejsze zużycie papieru. Na koniec dobrze jest przemyśleć, czy wszystko, co chcemy wydrukować, jest rzeczywiście potrzebne. Często drukujemy dokumenty, które są tak naprawdę zbędne lub wersje robocze dokumentów, które mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Dlatego warto pomyśleć o zmniejszeniu ilości wydruków lub ich całkowitym wyeliminowaniu.