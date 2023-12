Jak zarabiać w młodym wieku? Najlepsze sposoby

Sprzedaż online – jak to robić?

Młodzi ludzie nierzadko wykazują duże zdolności, np. w tworzeniu rękodzieła czy przerabianiu lub szyciu ubrań. Kiedy tworzą coś własnego (świece, obrazy, figurki, naczynia itd.), powinni znaleźć przestrzeń do sprzedawania swoich dzieł. Jednak udział w targach czy otwieranie własnego sklepu wiąże się z dużymi wydatkami i pochłania sporo czasu. Znacznie lepiej sprzedawać swoje wyroby przez internet, aby dotrzeć do większej liczby klientów i zaoszczędzić czas oraz środki.

Idealnym sposobem na rozpoczęcie handlu online jest skorzystanie z usługi Sky-Shop. Przedsiębiorstwo oferuje gotową platformę sklepową, którą da się dostosować do własnych potrzeb. Co ważne, oprogramowanie pozwala na wygodne dopasowanie wyglądu danej witryny, a także wprowadzenie pożądanych produktów do oferty. Wystarczy wykupić domenę na określoną nazwę sklepu, wybrać bramkę płatniczą, kupić certyfikat SSL i nawiązać współpracę z wybraną firmą kurierską.

Cały proces jest jasno opisany na stronie internetowej https://blog.sky-shop.pl/22-pomysly-na-biznes-dla-mlodych/. Sky-Shop pozwala nie tylko na prowadzenie sklepu pod własną domeną, ale także kilka innych form dystrybucji. Za pomocą platformy można wprowadzić swoje towary na znane serwisy typu marketplace czy rozpocząć przygodę z dropshippingiem. Co to takiego?

Dropshipping to dobra forma zarabiania dla młodych ludzi, ponieważ pozwala zdobyć doświadczenie w sprzedaży z pominięciem wielu kroków organizacyjnych jak dysponowanie własnym magazynem. Sprzedawca pełni rolę pośrednika pomiędzy klientem a producentem lub hurtownikiem. Dysponuje towarami, których realnie nie posiada, a które docierają do kupującego bezpośrednio od właściciela. W ten sposób oferuje zamawiającym wiele różnorodnych produktów.

Jakie są zalety sprzedaży online?

Korzyścią ze sprzedaży swoich produktów w sieci jest przede wszystkim szansa na spory zarobek. Dzięki internetowi i social mediom można osiągnąć naprawdę imponujące wyniki, nawet za sprawą darmowych, ale chwytliwych materiałów marketingowych. Młodzi ludzie słyną z kreatywności i łatwości wpisywania się w trendy. Czasami za sprawą jednego viralowego filmiku da się dotrzeć do tysięcy, a nawet milionów odbiorców.

W sprzedaży online nie ma ograniczeń terytorialnych czy godzinowych. Klienci nie muszą udawać się do sklepu stacjonarnego, a zakupy robią za sprawą kilku kliknięć. Co ważne, korzystanie z oprogramowania Sky-Shop zwiększa zaufanie odbiorców co do sklepu, ponieważ platforma oferuje bezpieczne bramki płatnicze, na które zwracają uwagę wszyscy świadomi konsumenci.

Młodzi ludzie przeważnie nie mają jeszcze tylu oszczędności, aby inwestować w wynajem czy zakup lokalu, a także zatrudnienie sprzedawców czy wynajęcie magazynu. Sprzedaż online pozwala im pominąć te kroki i czerpać czysty zysk za swoją pracę. To okazuje się przydatne, np. w opłaceniu studiów na wymarzonej uczelni, przeprowadzce do innego miasta czy spełnianiu celów podróżniczych.

Taka forma handlu to doskonały sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia m.in. w obsłudze klienta. Jeśli sprzedaje się rękodzieło, można cały czas kształcić swoje zdolności np. na podstawie opinii klientów, którzy decydują się na zakup towarów. To ogromna szansa na rozwijanie swoich pasji i spełnianie się w tym, co się kocha. Dodatkowo w takiej formie da się pracować z dowolnego miejsca.

Korzystanie z intuicyjnej platformy sprzedażowej daje szansę na łatwą analizę danych. W prosty sposób monitoruje się ruch w sklepie, a także śledzi tendencje zarobkowe. To pomocne w planowaniu kolejnych działań sprzedażowych.

Co jeszcze można robić w młodym wieku?

Świetna możliwość na zarobek dla młodych osób to udzielanie korepetycji dzieciom. Wiele z nich potrzebuje wsparcia, np. z matematyki czy języka obcego. Jeśli student czy licealista dobrze czuje się w danej dziedzinie, z powodzeniem może prowadzić zajęcia dodatkowe zarówno stacjonarnie, jak i online. Wystarczy kilka godzin tygodniowo, aby dorobić do kieszonkowego.

Poza tym warto korzystać z dostępności prac sezonowych w swoim regionie. Kiedy ma się wakacje, najlepiej zatrudnić się przy zbieraniu owoców i warzyw. Jest to wymagające zajęcie, ale za to pomaga nauczyć się szacunku do pieniądza i pozwala spędzić aktywnie czas. Dla osób łaknących kontaktu z innymi sprawdzi się etat w restauracji.

Jeśli jednak ma się predyspozycje, to należałoby od najmłodszych lat pielęgnować w sobie przedsiębiorczość i działać na własną rękę. Samodzielna sprzedaż produktów to lekcja, którą w późniejszych latach życia wykorzystuje się np. w zarządzaniu większym biznesem, kiedy trzeba przewodzić także zespołami pracowników. Osoby otwarte i kreatywne, które nie boją się wyzwań, często zaczynają tworzyć w internecie. Nagrywanie filmów czy robienie zdjęć niekiedy przynosi spore pieniądze, ale zawsze wymaga sporych nakładów pracy i cierpliwości.

Internetowy biznes dla młodych – jak zacząć?

W pierwszej kolejności należy dokładnie przemyśleć, co chce się robić. Następnie trzeba zgromadzić wszelkie zasoby niezbędne do rozpoczęcia pracy w danej branży. Gdy pragnie się sprzedawać rękodzieło, najpierw warto zrobić zapasy swoich wyrobów. Natomiast kiedy planuje się udzielać korepetycji, powinno się powtórzyć materiał i poćwiczyć tłumaczenie zagadnień na bliskiej osobie.

W kwestii finansów najlepiej zacząć od działalności nierejestrowanej – można ją prowadzić, gdy zarobki miesięczne z tego tytułu nie przekraczają połowy najniższej krajowej. Obowiązuje wtedy jedynie podatek dochodowy. To idealny sposób na to, by sprawdzić, czy określony biznes ma sens i szansę na rozwój. Jeśli zacznie prężnie funkcjonować, warto pomyśleć o uruchomieniu firmy i wejściu na rynek przedsiębiorców, którzy muszą rozliczać się z ZUS-em.