Jak zgubić zbędne kilogramy? Polecamy jazdę na rowerze!

Jazda na rowerze, to nie tylko zdrowie, ale i zadbana sylwetka

Rower, to jeden z najbardziej powszechnych nie tylko środków lokomocji, ale także sposobów na zadbanie o poprawę kondycji. Podczas jazdy na rowerze uwalniają się endorfiny, czyli hormony szczęścia, które towarzyszą po zakończonej jeździe przez długi czas. Ponadto warto wspomnieć, że dzięki jeździe na rowerze jesteśmy w stanie spalić sporo kalorii. Jedna godzina jazdy to nawet 500 kalorii mniej! Taki ubytek możemy zastąpić nawet kilkoma kilogramami jabłek. Niewiarygodne!

Jazda na rowerze, a wybór odpowiedniego modelu

Jazda na rowerze wypływa na poprawę sylwetki, a także układu mięśniowego i kostno-stawowego. Jednak, aby jazda na rowerze była komfortowa oraz nie przysporzyła problemów zdrowotnych np. ze względu na źle dopasowaną wysokość kół - skąd mogą wyniknąć problemy ze stawami należy udać się do sklepu rowerowego, gdzie profesjonalna kadra doradzi wybór odpowiedniego modelu. Sklepów rowerowych na terenie Krakowa jest wiele i mogą poszczycić się modelami w bardzo szerokim asortymencie, renomowanych firm. Jest to bardzo ważne, aby wybrać model, który posłuży przez długie lata. Duże znaczenie ma to, aby dopasować wielkość kół do swojego wzrostu.

Odwiedź renomowany sklep rowerowy i doradź się specjalisty

Wybierając rower musimy także kierować się parametrami technicznymi. Jeżeli nic nam nie mówią poszczególne oznaczenia warto doradzić się pracownika. Jeśli potrzebny jest Ci dobry sklep rowerowy Kraków, Warszawa czy inne duże miasta, mają takich czasem nawet kilkanaście! Koniecznie zapytaj fachowca o parametry kół, opon i hamulców. Duże znaczenie ma wysokość kół oraz szerokość opon, amortyzacja oraz zamontowany system hamulców. To elementy, które wpływają w znacznym stopniu na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Nie bez znaczenia jest także rodzaj materiału, z którego rower jego wykonany oraz rama. Rama powinna być wykonana z trwałego, ale lekkiego materiału, co wpłynie na niewielką wagę i komfortowe pokonywanie długich tras. Układ ramy także ma duże znaczenie - to elementy, które wpływają na stabilizację roweru, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy, nawet w trudnych warunkach pogodowych lub po nierównej nawierzchni. W sklepie rowerowym istnieje także duża różnorodność modeli rowerów dedykowanych w zależności od ich przeznaczenia. Istnieją rowery miejskie, górskie, wyczynowe.

Artykuł powstał przy współpracy z Peak Bike - sklepem rowerowym z Krakowa.