Jak zmienić zawód po 30-stce i rozpocząć karierę w UX?

Czym zajmuje się UX Designer?

UX Designer zajmuje się przede wszystkim tworzeniem stron internetowych bądź aplikacji, które są łatwe w obsłudze. Jego praca polega na przygotowaniu strony www czy aplikacji, która będzie łatwa w obsłudze, czytelna, a do tego działająca niezawodnie bez względu na to, na jakim urządzeniu jest otwierana. UX Designer, projektując stronę www, myśli przede wszystkim o jej użytkownikach. Dzięki jego pracy produkt, z którego korzystają dane osoby, wzbudza w nich pozytywne odczucia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z UX Bootcamp?

UX Bootcamp to szkolenie, które adresowane jest do bardzo szerokiego grona uczestników. Składa się ono z kilku poziomów, jest więc skierowane zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych osób. Kursanci, którzy dopiero mają w planach zmianę zawodu i zostanie UX Designerem na szkoleniu, poznają najlepsze praktyki, które w swojej codziennej pracy wykonują UX Designerzy. Największą korzyścią z tego szkolenia jest to, że pozwala ono na zdobycie nowych umiejętności i w efekcie na zmianę zawodu.

Kadra doświadczonych szkoleniowców oraz mocno rozbudowany program szkolenia sprawiają, że każdy z uczestników po jego zakończeniu jest doskonale przygotowany do zmiany zawodu. Tym samym szanse na znalezienie pierwszej pracy w dziedzinie UX znacznie rosną. Szkolenie odbywa się w formie online. Jego poziom jest tak samo wysoki, jak szkoleń, które organizowane były w postaci stacjonarnej. Po zaliczeniu kursu jego uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat.

W jakiej formie prowadzone jest szkolenie?

UX Bootcamp to szkolenie, które prowadzone jest w bardzo atrakcyjnej dla uczestników formie warsztatów. Zdobyta przez uczestników wiedza teoretyczna jest przez nich wykorzystywana także podczas ćwiczeń praktycznych. Zarówno zajęcia w formie wykładów, jak i ćwiczeń prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy mają dużą wiedzę teoretyczną, ale są jednocześnie praktykami. Plusem jest też to, że szkolenie nie jest zbyt mocno rozciągnięte w czasie, dzięki temu osoby, które się przebranżowić mogą szybciej rozpocząć poszukiwanie nowej pracy.

W branży IT wciąż pojawiają się nowe specjalności. Jedna z nich to UX Designer. Projektowanie zorientowane na użytkownika to zawód, który mogą wykonywać osoby nieposiadające wykształcenia informatycznego. Teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności można zdobyć poprzez udział w warsztatach UX Bootcamp. Dzięki nim karierę w branży UX może zacząć każdy bez względu na to, ile ma lat.